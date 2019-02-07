شكرا لقرائتكم صورة نادرة للملك سلمان في مكتبه عام 1955م ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم الخميس، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله، عام 1955م.

وظهر الملك سلمان (أمير منطقة الرياض آنذاك) في الصورة وهو يجلس على مكتبه بإمارة منطقة الرياض عام ١٣٧٥هـ /١٩٥٥م.

وحازت الصورة على إعجاب متداوليها داعين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدوام الصحة والعافية.

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