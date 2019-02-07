شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام آباد) التقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني اليوم (الخميس) في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي. التقى رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني اليوم (الخميس) في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. صور



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