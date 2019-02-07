الصحة تبدأ القبول في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الصحة عن بدء القبول في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي للعام الدراسي 2019 / 2020، الذي تقيمه بالتعاون مع كلية الطب في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضحت الصحة أن مدة الدراسة سنتان، والتقديم متاح لخريجي الطب البشري وطب الأسنان، حيث بدأ قبول طلبات الالتحاق بالبرنامج اعتبارا من 26 جمادى الأولى الماضي إلى 13 رجب المقبل، مشيرة إلى أنه سيجري إبلاغ المتقدمين بموعد اختبار القبول لاستكمال باقي الإجراءات لاحقا.

وبينت أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويمكن قبول متقدم واحد من وزارة الصحة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في كل عام، كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان، وكذلك الحصول على أحد الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 6 في امتحان ILETS أو ما يعادلها في الاختبارات الأخرى، إضافة إلى إرفاق توصيتين علميتين على الأقل من خبراء في المجال، وأن يتفرغ تفرغا تاما للدراسة، إضافة إلى القدرة على العمل في الوبائيات الحقلية والسفر المتكرر حتى إلى المناطق البعيدة، وإرفاق السيرة الذاتية للمتقدم. ودعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، إلى إرسال جميع المستندات المطلوبة عبر البريد الالكتروني.