تأهيل طالبات نجران لأداء اختبار القدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بعد غد، دورة تدريبية بعنوان «تأهيل الطالبة لأداء اختبار القدرات»، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بنجران. وأوضح أمين عام الغرفة صالح كرحان، أن الدورة التي ستستمر خمسة أيام تتضمن محاور عدة، منها تنمية مهارات الطالبة، وكيفية التعامل مع الوقت، واستخدام الطرق المنطقية لحل الأسئلة، إضافة إلى كيفية التخلص من التوتر خلال الاختبارات.



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