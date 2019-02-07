مداهمة موقع مخالف لبيع الدمارات والرمل بأبحر الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية أبحر الشمالية التابعة لأمانة محافظة جدة موقعا اتخذه مخالفون لجمع ورمي الدمارات واستغلال الأراضي الفضاء المجاورة لممارسة نشاط بيع الردميات والرمل والخرسانة التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد بنطاق البلدية.

وأوضحت رئيس البلدية سمر السلمي أن الفرق الرقابية رصدت أرضا مسورة بحاجز مرتفع من الدمارات ومخلفات البناء، ومقسمة إلى خمسة أجزاء مستغلة من قبل متعدين عليها يمارسون بيع أنواع التربة المستخدمة في أعمال البناء والتشييد مثل (الخرسانة، الرمل، الردميات).

وأشارت إلى أنه ضبطت وسحبت معدات وشاحنات من الموقع، وألزمت البلدية ملاكها بمراجعة الفرع وتنظيف كامل الأرض والأراضي المجاورة مع فرض الغرامات المترتبة على النشاط المخالف للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن أمانة جدة تستهدف إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك ضمن 16 عنصرا من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري التي يجري رصدها ومعالجتها.

من جهة أخرى أزالت أمانة جدة المخيمات الواقعة غرب كوبري الأمن العام بنطاق بلدية أبحر الشمالية، بعد إشعارها نظاميا بالإزالة وإخلاء المنطقة.

وجاءت الإزالة لاستغلال الأراضي المملوكة للغير ولدواع أمنية، فضلا عن التلوث البيئي والبصري في المنطقة وسوء النظافة ووجود أغنام وحظائر مخالفة، بينما بدأت الأمانة في تنظيف كامل الموقع، ورفع المخلفات بجانب تكثيف الجهود الرقابية لمنع أي استخدامات غير نظامية.

مركبات ومعدات سحبت من الموقع:

3 جرافات

8 شاحنات

سيارة نقل

مركبة خاصة