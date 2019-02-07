أمير نجران يدشن مبادرة حراسة الغابات والمراعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أمس مبادرة حراسة الغابات والمراعي والمتنزهات بالمنطقة، والتي تعد ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، المستهدفة لبرنامج التحول الوطني 2020، لتحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة لتعزيز التنمية المستدامة، وصولا إلى تجسيد رؤية المملكة 2030.
وأزاح الأمير جلوي بن عبدالعزيز الستار عن لوحة التدشين من أحد المراعي النباتية شرق منطقة نجران، حيث استعرض المواقع التي تشملها الحراسة في المرحلة الأولى، في إيجاز قدمه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة منصور الشمراني، الذي عدد 33 موقعا بالمنطقة ومحافظاتها، تمثل المواقع المعنية بحراستها.
وأكد أهمية هذه المبادرة في صون الثروات الطبيعية والبيئية التي تزخر بها المملكة، والحفاظ عليها للاستخدام الفعلي والعادل في الوقت الحالي، وتأمينها للأجيال القادمة في المستقبل.
أهداف المبادرة:
- تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات
- مكافحة التصحر
- حماية المراعي والغابات من التعدي والتدهور
- تعزيز الاستثمار بالقطاع البيئي
- تأسيس شركة وطنية لإدارة وتأجير المراعي والغابات وتنميتها
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