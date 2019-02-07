معمل لدعم واكتشاف المواهب الابتكارية بأم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرمت جامعة أم القرى أمس اتفاقية لتدشين معمل التصنيع المتنقل «فاب واي»، لدعم واكتشاف المواهب الابتكارية والصناعية في محيط الجامعة وخارجها، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل. واطلع بافيل على شرح مفصل عما تحتويه العربة من تجهيزات حديثة، وعن خطة معمل التصنيع المتنقل التوسعية، مشددا على ضرورة توفير أربعة معامل صناعية متنقلة، حتى تصل هذه الخدمة لجميع الطلاب والطالبات في جميع الفروع، فضلا عن استفادة جميع طلاب السنة التحضيرية في الجامعة من خدمات ومزايا المعمل المتنقل. ويبلغ طول العربة خمسة أمتار، وهي مجهزة بأدوات رقمية وصناعية حديثة، كالطابعات ثلاثية الأبعاد وقواطع الليزر، إضافة إلى مجموعة من الروبوتات، لإعطاء الطالب والطالبة نظرة شمولية عن مستقبل الأعمال الرقمية والصناعية، وتدريبهم التدريب الكافي لصقل مهاراتهم الإبداعية في المجال الصناعي. وثمن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي اهتمام الجامعة بنشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الجامعي، من خلال استحداث طرق ذكية تتناسب مع معطيات العصر.

فيما نوه عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة بأن المعمل المتنقل لن يكتفي بالوجود في محيط الجامعة وحسب، بل من خلال سعي المعهد إلى إيصاله لجميع أرجاء منطقة مكة المكرمة، في سبيل دعم الأفكار الصناعية واكتشاف المواهب ذات الطابع الابتكاري والريادي، من خلال تقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة بيئة صناعية تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

المعمل المتنقل عبارة عن: