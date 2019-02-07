عيادات متنقلة تعالج المعتمرين في مساكنهم بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقدم صحة مكة المكرمة خدماتها للمعتمرين في مساكنهم في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، من خلال الخدمات الوقائية والعلاجية بالعيادات المتنقلة، وهي أحد مشاريع إدارة الصحة العامة بصحة المنطقة، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة»، والتي خصص مسارها تحت عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟».

وأوضحت الصحة أن هذا النوع من المبادرات يعد من الأدوار المهمة التي تقدمها لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية، والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في مقرهم، من خلال زيارات الكوادر الطبية من مختلف التخصصات لهم، سواء في المستشفيات أو المنازل أو مساكن الحجاج والمعتمرين.