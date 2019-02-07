، "الشيوخ الباكستاني": زيارة ولي العهد المرتقبة ستنقل البلدين لشراكة شاملة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء سنجراني في مكتبه بإسلام أباد اليوم مع السفير السعودي

أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، أن الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي لباكستان ستساهم في توطيد وتعميق العلاقات الثنائية إلى الشراكة الشاملة.

وقال سنجراني خلال لقائه في مكتبه بإسلام أباد اليوم مع السفير السعودي لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، إن الاستثمار السعودي في مختلف القطاعات يعكس ثقة المملكة ومستثمريها باقتصاد باكستان، وإن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري سيساعد في تعزيز الروابط الودية القائمة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وشدد على ضرورة تعزيز الروابط البرلمانية والمؤسسية بين البلدين الشقيقين، ووجه الدعوة إلى رئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة باكستان.

وأكد سنجراني أن التقدم والازدهار الإقليمي يعد هدفاً مشتركاً، وعلينا أن نبذل الجهود المشتركة لإعطاء الفرصة للسلام والمضي قدماً في الأجندة التي تهدف للتنمية الإقليمية.

من جانبه قال السفير نواف بن سعيد المالكي إن باكستان تعد بلداً هاماً في المنطقة، مضيفاً أن البلدين يتمتعان بروابط ودية تاريخية، وأكد على ضرورة تعزيز المزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.