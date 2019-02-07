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دشن مدير مستشفى نفي العام الأخصائي عبدالله الحميدي، ومدير مكتب التعليم بنفي محمد بن راجح الدماسي اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار ” أنا سأفعل” وذلك من مبدأ الشراكة المجتمعية.
وأكد " الحميدي " أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان والتي انطلقت في 4فبراير من قبل وزارة الصحة ومختلف الجهات الأخرى.
وشملت الفعاليات تدشين معرض في ثانوية نفي وكذلك تنظيم عدة برامج وأنشطة مختلفة في القطاعات الحكومية والمدارس بهدف الوصول إلى رفع درجة الوعي بهذا المرض وتوزيع العديد من المواد التثقيفية.
بشراكة مع "التعليم".. مستشفى نفي العام يدشن اليوم العالمي للسرطانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
دشن مدير مستشفى نفي العام الأخصائي عبدالله الحميدي، ومدير مكتب التعليم بنفي محمد بن راجح الدماسي اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار ” أنا سأفعل” وذلك من مبدأ الشراكة المجتمعية.
وأكد " الحميدي " أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان والتي انطلقت في 4فبراير من قبل وزارة الصحة ومختلف الجهات الأخرى.
وشملت الفعاليات تدشين معرض في ثانوية نفي وكذلك تنظيم عدة برامج وأنشطة مختلفة في القطاعات الحكومية والمدارس بهدف الوصول إلى رفع درجة الوعي بهذا المرض وتوزيع العديد من المواد التثقيفية.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
08:37 PM
تحت شعار ”أنا سأفعل” ومن مبدأ الشراكة المجتمعية
دشن مدير مستشفى نفي العام الأخصائي عبدالله الحميدي، ومدير مكتب التعليم بنفي محمد بن راجح الدماسي اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار ” أنا سأفعل” وذلك من مبدأ الشراكة المجتمعية.
وأكد " الحميدي " أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بمرض السرطان والتي انطلقت في 4فبراير من قبل وزارة الصحة ومختلف الجهات الأخرى.
وشملت الفعاليات تدشين معرض في ثانوية نفي وكذلك تنظيم عدة برامج وأنشطة مختلفة في القطاعات الحكومية والمدارس بهدف الوصول إلى رفع درجة الوعي بهذا المرض وتوزيع العديد من المواد التثقيفية.
، بشراكة مع "التعليم".. مستشفى نفي العام يدشن اليوم العالمي للسرطان ،
المصدر : الخليج 365
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