

عدن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 32.8 مليون دولار تلبيةً لمطالب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لليمن لمعالجة الوضع الإنساني.

وتتضمن المساعدات اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات اليابانية غير الحكومية في مقدمتها تقديم المواد الغذائية الطارئة، ومعالجة وضع النازحين اليمنيين واللاجئين من الخارج، وتوفير المدخلات الزراعية وفرص الدخل وتدريب مهني للشباب والنساء، وبناء قدرات أخصائيي الطب.

وأكدت اليابان استمرارها في تقديم العون لليمنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال حزمة المساعدات، إضافة إلى منحتها لاستعادة قدرتهم على الإنتاج الزراعي بـ 8 ملايين دولار و منحتها الغذائية الطارئة بـ 12مليون دولار، تم الإعلان عنهما مطلع العام الجاري 2019.

// انتهى //

21:33ت م

0256



عدن 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 32.8 مليون دولار تلبيةً لمطالب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لليمن لمعالجة الوضع الإنساني.وتتضمن المساعدات اليابانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات اليابانية غير الحكومية في مقدمتها تقديم المواد الغذائية الطارئة، ومعالجة وضع النازحين اليمنيين واللاجئين من الخارج، وتوفير المدخلات الزراعية وفرص الدخل وتدريب مهني للشباب والنساء، وبناء قدرات أخصائيي الطب.وأكدت اليابان استمرارها في تقديم العون لليمنيين الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال حزمة المساعدات، إضافة إلى منحتها لاستعادة قدرتهم على الإنتاج الزراعي بـ 8 ملايين دولار و منحتها الغذائية الطارئة بـ 12مليون دولار، تم الإعلان عنهما مطلع العام الجاري 2019.// انتهى //21:33ت م0256

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 32.8 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.