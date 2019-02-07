السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يلتقي برئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة اليوم ، كلا من رئيس وفد مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا مولانا محمد قايد والوفود المرافقة لهما بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من منسوبي الوزارة.

وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

من جهته استعرض معالي نائب وزير الحج والعمرة الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، معبراً عن شكره للوفدين البحريني والجنوب أفريقي على ما لمسه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم إلى المملكة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه ثمّن كل من رئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين ، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا بالجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن ، والتسهيل عليهم أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان، منوهين بما تبذله وزارة الحج والعمرة من تسخير المشروعات والبرامج في مختلف الشؤون التوعوية والتقنية وما يتعلق بالنقل والتغذية والإسكان، والحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحج التي اختصرت الوقت واتسمت بالسرعة والمرونة.

// انتهى //

21:22ت م

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مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه في مكة المكرمة اليوم ، كلا من رئيس وفد مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا مولانا محمد قايد والوفود المرافقة لهما بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من منسوبي الوزارة.وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.من جهته استعرض معالي نائب وزير الحج والعمرة الاستعدادات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، معبراً عن شكره للوفدين البحريني والجنوب أفريقي على ما لمسه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم إلى المملكة لتقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.من جانبه ثمّن كل من رئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين ، ورئيس مكتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا بالجهود التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن ، والتسهيل عليهم أداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان، منوهين بما تبذله وزارة الحج والعمرة من تسخير المشروعات والبرامج في مختلف الشؤون التوعوية والتقنية وما يتعلق بالنقل والتغذية والإسكان، والحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحج التي اختصرت الوقت واتسمت بالسرعة والمرونة.// انتهى //21:22ت م0252

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