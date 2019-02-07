السعودية اليوم / محافظ القريات يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني



القريات 02 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واس

رأس محافظ القريات رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية عبدالله بن صالح الجاسر بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ القريات رحب فيها بالحضور مؤكدًا على دور اللجنة فيما أسند إليها من مهام وواجبات.

وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات، برز منها وضع سد وادي حصيدة الغربية واستعداد الجهات للحالة المطرية القادمة على المحافظة وكذلك تحقيق التعاون وتوحيد الجهود وفق الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة، والتأكد من جاهزية خطة الطوارئ تحسبًا للحالة المطرية المتوقعة وكذلك تجهيز المعدات للطوارئ وعمل تدعيم على طول مسار العقم الترابي من الجهة الشرقية لوادي حصيدة. وفي نهاية الاجتماع حث المحافظ الجاسر الجميع على بذل الجهود أثناء الحالة المطرية.

// انتهى //

21:07ت م

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القريات 02 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 07 فبراير 2019م واسرأس محافظ القريات رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية عبدالله بن صالح الجاسر بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اليوم اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة، وقد بدأ الاجتماع بكلمة لمحافظ القريات رحب فيها بالحضور مؤكدًا على دور اللجنة فيما أسند إليها من مهام وواجبات.وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات، برز منها وضع سد وادي حصيدة الغربية واستعداد الجهات للحالة المطرية القادمة على المحافظة وكذلك تحقيق التعاون وتوحيد الجهود وفق الإمكانات المتوفرة لدى كل جهة، والتأكد من جاهزية خطة الطوارئ تحسبًا للحالة المطرية المتوقعة وكذلك تجهيز المعدات للطوارئ وعمل تدعيم على طول مسار العقم الترابي من الجهة الشرقية لوادي حصيدة. وفي نهاية الاجتماع حث المحافظ الجاسر الجميع على بذل الجهود أثناء الحالة المطرية.// انتهى //21:07ت م0251

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