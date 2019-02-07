السعودية اليوم / انطلاق أعمال معسكر طويق البرمجي في الرياض بمشاركة النخبة



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

انطلقت مساء اليوم أعمال معسكر طويق البرمجي الذي ينظمه الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بحضور 20 مشترك ومشتركة من نخبة المبرمجين حيث بدأت أعماله في فندق ماريوت وأطلع رئيس مجلس إدارة الإتحاد حيث بدأت أعمال اللقاء بالتعريف بالمعسكر وأهدافه ورؤيته القادمة.

وكان قد حضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله شرف الغامدي وعضو مجلس الإدارة فيصل الخميسي والرئيس التنفيذي متعب القني وأطلعوا على كافة البرامج المهيأة للمشاركين.

وكان الإتحاد السعودي للأمن السيبراني قد أعلن عن المعسكر بهدف إيجاد برنامج دائم ومكثف لتعلم أساسيات وتطوير الويب والتطبيقات للمبتدئين تقدم برسوم رمزية تشمل استضافتهم فندقياً طوال مدة التدريب حيث يهدف إلى إعداد المشاركين كمحترفي برمجة مستجدين وجاهزين لسوق العمل وقادرين على تطوير الويب والتطبيقات في مختلف المنصات من خلال تعليم مبني على مشاريع ومهمات وتجهيز لعالم حقيق وتوجيه دعم شخصي

ويستهدف البرنامج الطلاب وحديثو التخرج والمحترفون المهتمون بمجال البرمجة بحيث يستمر البرنامج لأربعة أسبوعاً بواقع خمسة أيام في الأسبوع وتسعة ساعات في اليوم الواحد.

ويتضمن المنهج الدراسي للمعسكر البرمجي:

1- Python.

2- Django.

3- JavaScript.

4- React و React Native.

5- تصميم الويب.

6- إدارة المشاريع البرمجية.

7- إدارة النظام.

ويشير رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي إلى سعي الإتحاد من خلال هذا المعسكر ، إلى إيجاد نخبة من المبرمجين السعوديين والسعوديات، للعمل في تطوير أنظمة الويب واستثمارهم في القطاعات المختلفة المملكة وتقديمهم إلى سوق العمل بشكل مختلف تماماً، بحيث يمكن للمعسكر أن يكون أحد أهم الوجهات التي تقدم كوادر بشرية ووطنية ذات نفع في خدمة الوطن وتقديم خدماتها في تطوير البرمجة على وجه الخصوص.

// انتهى //

20:06ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسانطلقت مساء اليوم أعمال معسكر طويق البرمجي الذي ينظمه الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بحضور 20 مشترك ومشتركة من نخبة المبرمجين حيث بدأت أعماله في فندق ماريوت وأطلع رئيس مجلس إدارة الإتحاد حيث بدأت أعمال اللقاء بالتعريف بالمعسكر وأهدافه ورؤيته القادمة.وكان قد حضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله شرف الغامدي وعضو مجلس الإدارة فيصل الخميسي والرئيس التنفيذي متعب القني وأطلعوا على كافة البرامج المهيأة للمشاركين.وكان الإتحاد السعودي للأمن السيبراني قد أعلن عن المعسكر بهدف إيجاد برنامج دائم ومكثف لتعلم أساسيات وتطوير الويب والتطبيقات للمبتدئين تقدم برسوم رمزية تشمل استضافتهم فندقياً طوال مدة التدريب حيث يهدف إلى إعداد المشاركين كمحترفي برمجة مستجدين وجاهزين لسوق العمل وقادرين على تطوير الويب والتطبيقات في مختلف المنصات من خلال تعليم مبني على مشاريع ومهمات وتجهيز لعالم حقيق وتوجيه دعم شخصيويستهدف البرنامج الطلاب وحديثو التخرج والمحترفون المهتمون بمجال البرمجة بحيث يستمر البرنامج لأربعة أسبوعاً بواقع خمسة أيام في الأسبوع وتسعة ساعات في اليوم الواحد.ويتضمن المنهج الدراسي للمعسكر البرمجي:1- Python.2- Django.3- JavaScript.4- React و React Native.5- تصميم الويب.6- إدارة المشاريع البرمجية.7- إدارة النظام.ويشير رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الغامدي إلى سعي الإتحاد من خلال هذا المعسكر ، إلى إيجاد نخبة من المبرمجين السعوديين والسعوديات، للعمل في تطوير أنظمة الويب واستثمارهم في القطاعات المختلفة المملكة وتقديمهم إلى سوق العمل بشكل مختلف تماماً، بحيث يمكن للمعسكر أن يكون أحد أهم الوجهات التي تقدم كوادر بشرية ووطنية ذات نفع في خدمة الوطن وتقديم خدماتها في تطوير البرمجة على وجه الخصوص.// انتهى //20:06ت م0241

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