شكرا لقرائتكم النيابة العامة تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت النيابة العامة، اليوم، المرشحين والمرشحات على وظائفها عن طريق المفاضلة التي تجرى عبر إعلان بوابة الخدمة المدنية بتاريخ 1440/03/24هـ، والمرفق أسماؤهم أدناه لإجراء المقابلات الشخصية التي ستعقد بالمقر الرئيس للنيابة العامة بطريق الملك فهد بمدينة الرياض.

وأكدت النيابة العامة على أهمية الحضور الساعة السابعة والنصف صباحاً في اليوم المحدد للمقابلة, مع اصطحاب أصل بطاقة الهوية الوطنية وأنه يتعذر الدخول من دونها.

الأسماء والتفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).

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