الحياة الفطرية تمدد إيقاف الزيارات في 5 محميات

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه نظراً لاستمرار تنفيذ الهيئة السعودية للحياة الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.
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