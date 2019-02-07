شكرا لقرائتكم الحياة الفطرية تمدد إيقاف الزيارات في 5 محميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه نظراً لاستمرار تنفيذ الهيئة السعودية للحياة الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.

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