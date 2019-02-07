شكرا لقرائتكم فيديو يفضح تورط الإخوان وقطر في دعم تنظيمات إرهابية بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري،، عن تحالف يضم عدداً من التنظيمات الإرهابية في الجنوب الليبي، مؤكداً أن قطر والإخوان متورطان في الحلف الذي يقاتله الجيش الليبي.

وكان المسماري أكد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي،أمس، أن الجيش يقاتل في الجنوب، تنظيم الإخوان، عبر الإرهابي، علي الصلابي المقيم في قطر، الذي يشرف على ميليشيات الدروع وأنصار الشريعة.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في يناير الماضي، عملية الجنوب التي استطاع من خلالها استعادة السيطرة على حقل الشرارة، الذي يعد الأكبر في البلاد، فضلاً عن تحرير مدينة سبها، حيث تهدف العملية إلى “دحر الجماعات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود”.

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