شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على عرعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) هطلت اليوم (الخميس)، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها. هطلت اليوم (الخميس)، أمطار خفيفة على مدينة عرعر وضواحيها والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. ‏ صور صور صور



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