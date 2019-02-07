شكرا لقرائتكم خبر عن المقوشي: تقديم استحقاق تذكرة سفر المبتعث لـ3 أشهر عند الحاجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)

وجَّه الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبدالعزيز المقوشي، الشكر لوزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبعثات، وعلى رأسها وكيل الوزارة الدكتور جاسر الحربش، على دعم أعمال الملحقية وتفهّم القضايا والموضوعات التي تطرحها الملحقية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن المبتعثين في بريطانيا.

وأكد المقوشي عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، على الدعم والمساندة من الوكالة للملحقية، من خلال تبني العديد من مقترحات الملحقية الهادفة للتسهيل والتيسير على المبتعثين وأسرهم.

وقال الملحق الثقافي السعودي: «تيسيراً على الإخوة والأخوات المبتعثين، وتقديراً لظروفهم الدراسية والأكاديمية، فسيتم تقدير تلك الظروف من قِبل الملحقية فيما يتعلق بتقديم استحقاق تذكرة السفر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قبل الاستحقاق الفعلي، وذلك عند وجود ظروف دراسية أو صحية تتعلق بالمبتعث الأساسي أو أحد أفراد أسرته تُقدرها الملحقية، على أن يتم تعديل الاستحقاق للعام التالي وفق ما تم من إجراءات».