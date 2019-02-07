شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القريات»: أولياء الأمور شركاء في رعاية الطلبة ورفع تحصيلهم الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دعا مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أولياء أمور الطلبة من الآباء والأمهات، إلى الوقوف مع المدرسة في رعاية الطلبة تحصيلياً ودراسياً وانضباطاً، حيث وصفهم في حديثه عن التحصيل الدراسي بأنهم شركاء مهمين وفاعلين في رفع المستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.

ووجه الدكتور الثبيتي رسالة لأولياء الأمور، أكد فيها حاجة المدارس والمؤسسات التعليمية إلى وقفة صادقة من الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة، لأداء عمل جاد لتحسين مستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مؤكداً أن دورهم أساسي وجوهري في رعاية الطلبة تعليمياً من خلال المتابعة للمذاكرة والدراسة وأداء الواجبات، وزيارة المدرسة والاستماع للمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس والتوجيه والإرشاد، والحث الدائم والمستمر للأبناء ليكونوا في مستوى الطموحات والآمال التي نتمناها لهم، والتحلي بالأخلاق الحسنة والمحافظة على الممتلكات العامة في مدارسهم وفِي الشوارع والمرافق العامة.