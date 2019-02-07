4 مباريات قوية في كأس رئيس الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبي

تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم على مدار اليومين المقبلين.

وتبدأ منافسات دور الثمانية، غدا الجمعة، بمباراتين في غاية القوة، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع الظفرة باستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي دبي، فيما يلتقي في المباراة الثانية نادي الفجيرة مع نادي الوصل باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة.

وتأهل نادي دبا الفجيرة إلى دور الثمانية بعد فوزه على الوحدة بستة أهداف نظيفة في دور الـ16، فيما تأهل الظفرة إلى هذا الدور بعدما تغلب على دبا الحصن 2/1.

بينما تأهل الفجيرة إلى دور الثمانية بعد فوزه على عجمان بهدف نظيف، فيما تأهل نادي الوصل على حساب نادي العين «حامل اللقب» بعد أن فاز عليه بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي غدا بإقامة مباراتين، تجمع الأولى نادي الشارقة مع نادي الإمارات باستاد نادي الفجيرة، فيما تجمع الثانية نادي شباب الأهلي دبي مع نادي النصر باستاد زعبيل بنادي الوصل.