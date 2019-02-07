إلغاء رخصة ناد تركي استخدم شعار الرئاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول
ألغى الاتحاد التركي لكرة القدم رخصة ناد لكرة القدم تم تأسيسه حديثا، نظرا لأن اسم النادي يحمل شعار مقر رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان.
واختفى اسم نادي كامهورباسكانليجي سبور (رئاسة الرياضة بالتركية) من على الموقع الرسمي للاتحاد التركي لكرة القدم مساء أمس الأول، بعد فترة قصيرة من تأكيد مصدر من اتحاد الكرة المحلي لوكالة الأنباء الألمانية بأن النادي يستعد للمشاركة في دوري للهواة في أنقرة بداية من مارس المقبل، وقال عدنان أرسان نائب مدير اتحاد الكرة التركي المسؤول عن أندية الهواة في مكالمة هاتفية «ألغينا الرخصة كمبادرة منا»، رافضا الكشف عن المسؤول الحقيقي وراء هذه الخطوة.
وتم تسجيل الفريق الذي جاء اسمه في القائمة الأصلية للفرق المشاركة في الموسم الحالي في دوري الهواة، بعنوان مجمع الرئاسة في حي يني ماهله بأنقرة.
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