الروائح الكريهة تحرك سلطات الطوارئ بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استجابت سلطات الطوارئ في مدينة هامبورج الألمانية مساء أمس الأول لمكالمات عدة من السكان، حول انبعاث رائحة كريهة غامضة.

وانطلق رجال الإطفاء بمركبات خاصة إلى المناطق الشرقية من أوهلينهورست وإيلبيك وفاندسبيك، بعد تلقيهم مكالمات عدة بعد حلول الظلام بسبب هذه الرائحة.

وأبلغت السلطات السكان بأن يغلقوا النوافذ والأبواب. ولم تتمكن فرقة الإطفاء من تحديد مصدر الرائحة، وغادرت المكان. وقال متحدث باسم الشرطة «يمكننا القول إنه لا يوجد خطر على الصحة».