اكتشاف نقش في الهند يعود للقرن الـ13

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اكتشف علماء نقشا يعود لعصر إمبراطورية جالوكيا بالهند، حيث ذكر موقعThe Time of India، أن مساحة النقش تقدر بـ 1.3 كلم2 وبطول قدمين، ويمتد إلى عمق خمسة أقدام دفنت تحت الأرض.

وقدر العلماء تاريخ النقش من خلال تمثال يعود إلى حقبة إمبراطورية جالوكيا التي تعود للقرن الثالث عشر. ولم يتمكن علماء الآثار من تحليل جميع النصوص المنقوشة على الحجر، وما زال العمل على تفسير النقوش محل اهتمامهم. ويعد النقش المكتشف كنزا وطنيا مهما للهند، ويخضع للحماية من قبل الحكومة الهندية.