دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار ودرجات حرارة منخفضة تصل للصفر على مناطق بالمملكة حتى الاثنين

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني: إن عددًا من مناطق المملكة تشهد انخفاضًا في درجة الحرارة؛ تأثرًا بالحالة الجوية التي بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وأضاف القحطاني في مداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ المناطق المتأثرة تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وهي الرياض والمناطق الشمالية وحائل وأجزاء من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة، حيث المرتفعات الجبلية.

وتابع القحطاني، أنَّ التأثر بالحالة الجوية يشمل القصيم التي قد تشهد هطول أمطار غزيرة، مشيرًا إلى هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة؛ بسبب دخول هواء بارد قد يساهم في انخفاض درجات الحرارة التي تصل إلى صفر في شمال المملكة.

وأشارَ المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أنَّ فرصة هطول الأمطار مستمرة حتى يوم الاثنين المقبل؛ لذلك قامت الهيئة بإبلاغ الجهات التي تتعامل ميدانيًا مع الظواهر الجوية- كل حسب اختصاصه- للقيام بالأدوار اللازمة وتنفيذ الخطط المعدّة لهذا الشأن.

وحول المناطق التي تلامس فيها درجات الحرارة الصفر قال القحطاني: إنها تشمل المناطق الشمالية وأجزاءً من حائل، كما تنخفض بشكل ملحوظ على الرياض والقصيم والمدينة المنورة، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيًّا على مكة المكرمة والمناطق الجنوبية الداخلية من المملكة.

ونبَّه المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد، بأنَّ الشريط الجبلي الممتد من جازان وحتى الطائف قد يشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل.

كانت توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد، أشارت إلى حدوث تقلبات جوية في إجازة نهاية الأسبوع الجاري.

وأوْضَحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنَّ التوقعات تشير مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم إلى «تقلبات جوية تتسم بحالة مطرية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتفاوت في درجات الحرارة على بعض مناطق المملكة».

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بجدة، استقبلت النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس الأربعاء، والذي اطلع على أعمال الهيئة في مجال الأرصاد وحماية البيئة، وعلى آلية رصد الظواهر الجوية ومتابعتها، من قِبَل كوادر وطنية مؤهلة، وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بالمركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، وكذلك آلية العمل في مجال حماية البيئة ورصد التلوث البيئي، وكذلك برنامج التفتيش البيئي لرصد المخالفات.