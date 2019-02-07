السعودية اليوم / نائب أمير حائل يقف على تنفيذ فرضية بحث والإنقاذ خلال زيارته لمدينة الخطة

حائل 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، في مدينة الخطة على تنفيذ فرضية البحث عن مفقود، الذي أقامته جمعية عون للبحث والإنقاذ.وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية "عون للبحث والإنقاذ خالد عبدالله الدغيلبي، كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير منطقة حائل والحضور، في تمرين البحث والإنقاذ والذي حظي برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.وقال: "نسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال رفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين في أهمية، دورهم الفعال في بناء الوطن والمشاركة بالأعمال التطوعية بمجال البحث والإنقاذ، والمشاركة في الأعمال التطوعية لإنقاذ أرواح المفقودين"، لافتًا الدغيلبي أنه بلغ عدد المتطوعين 600 متطوعًا منذ تأسيس الجمعية، وشاركت الجمعية في إنقاذ 215 مفقودًا من أفراد وعوائل منهم 55 متوفى رحمهم الله وجرى إنقاذ 160 أحياء، وبلغت عمليات البحث والإنقاذ 190 عملية كل ذلك بجهود مشتركة من الجهات الحكومية.وقدم عضو مجلس إدارة جمعية عون للبحث والإنقاذ فالح الشمري عرضًا عن طريقة رفع الجاهزية لحالات بلاغات المفقودين في جمعية عون الميدانية، وكيفية استلام البلاغ، الذي أكد بأنه يجب أن يكون عن طريق الجهات الرسمية، وشرح كيفية التعامل مع البلاغ ورفع جاهزية الفريق والانطلاق لمباشرة الحالات.من جهته قدم عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الخطة فايز العامر عرضًا مرئيًا عن مبادرة "الخطة الخضراء " وهي أحد مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية بالخطة، بالتعاون مع بلدية الخطة، التي تهدف إلى تشجير المدينة والشوارع.واحتوى العرض على 7 مشاريع كل مشروع يختص بجزئية من مدينة الخطة، وقال العامر أن المشروع الأول البوابة الخضراء، وهو عبارة عن تشجير مداخل مدينة الخطة والشوارع الرئيسية، ومشروع المرافق الخضراء تختص بتشجير الدوائر الحكومية بالمدينة، ومشروع "بها نستظل " وهو تشجير المدارس في الخطة، ومنح برنامج متكامل للطلاب للمساهمة بالحفاظ على البيئة والعناية بالأشجار ومشروع المرافق الخضراء لتشجير الدوائر الحكومية، ومشروع " وضوئي سقيا " لتشجير مساجد الخطة والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وسقيا الاشجار، ومشروع ممشى الظل ويعني تشجير الممشى منتزه المدينة، ومشروع حديقتي جنتي وتشجير الحدائق داخل أحياء مدينة الخطة، ومشروع شجرة أمام المنازل.إثر ذلك كرم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن شركاء النجاح والداعمين والمتعاونين مع جمعية "عون"، ومنهم رئيس مركز إمارة الخطة وشرطة منطقة حائل والدفاع المدني والهلال الأحمر وبلدية الخطة ولجنة التنمية الاجتماعية في الخطة.وانطلقت بعد ذلك أعمال فرضية وهمية للبحث عن مفقود وهمي في نفود مدينة الخطة، شاركت فيها الجهات ذات العلاقة وفي ختام الفرضية تم العثور على المفقود بكل نجاح.وقدم نائب أمير منطقة حائل شكره لجميع الجهات المشاركة ولفريق عون على هذه الجهود الكبيرة التي يقدمونها مشيرًا لأهمية استمرار هذا التعاون والبرامج التدريبية والتكاملية وتمنى سموه للجميع التوفيق والسلامة.وفي نهاية الحفل تسلّم سموه الدروع والهدايا التذكارية من الجهات المنظمة للمناسبة.// انتهى //19:15ت م0231