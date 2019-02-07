السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل وزير الثقافة الجيبوتي



القاهرة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالقاهرة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وجيبوتي.

ونوه الوزير الجيبوتي، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الأمة، وبارك نجاح انطلاق مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليًا تحت عنوان «أمة واحدة وثقافات متعددة …فلسطين في القلب».

وثمن "العثيمين" دور جيبوتي في المنظمة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة على تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية كافة.

وأشاد بدعم المملكة العربية

// انتهى //

18:43ت م

0220



القاهرة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالقاهرة اليوم، معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن بري، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وجيبوتي.ونوه الوزير الجيبوتي، خلال اللقاء، بالدور الكبير الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الأمة، وبارك نجاح انطلاق مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليًا تحت عنوان «أمة واحدة وثقافات متعددة …فلسطين في القلب».وثمن "العثيمين" دور جيبوتي في المنظمة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة على تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية كافة.وأشاد بدعم المملكة العربية السعودية الدولة المقر لإطلاق مهرجان المنظمة الأول، موضحًا أن فكرته تأتي لمخاطبة المسلم البسيط ببرامج متنوعة تنشر الاعتدال وقيم الإسلام، وتزيد من حجم الوعي لديه تجاه الملفات والقضايا كافة.// انتهى //18:43ت م0220

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