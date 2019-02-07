السعودية اليوم / تقنية البنات بنجران تنفذ دورة تدريبية عن "فن الأنفوجرافيك"



نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نفذت الكلية التقنية للبنات بنجران, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم, دورة تدريبية بعنوان "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.

واستهدف البرنامج 42 متدربة من مشرفات الأنشطة ورائدات النشاط الطلابي بمدارس المنطقة، لتدريبهن على كيفية إعداد التقارير والنشرات التعليمية بـ"الأنفوجرافيك"، وتطوير مهاراتهن في التصميم بما ينعكس إيجاباً على الأداء العملي للمتدربات في مجالات التربية والإدارة، ويحفز الإبداع والتميز الشخصي لديهن.

// انتهى //

18:32ت م

0218



نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنفذت الكلية التقنية للبنات بنجران, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم, دورة تدريبية بعنوان "فن الأنفوجرافيك بالفوتوشوب"، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.واستهدف البرنامج 42 متدربة من مشرفات الأنشطة ورائدات النشاط الطلابي بمدارس المنطقة، لتدريبهن على كيفية إعداد التقارير والنشرات التعليمية بـ"الأنفوجرافيك"، وتطوير مهاراتهن في التصميم بما ينعكس إيجاباً على الأداء العملي للمتدربات في مجالات التربية والإدارة، ويحفز الإبداع والتميز الشخصي لديهن.// انتهى //18:32ت م0218

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