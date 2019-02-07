شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان من كرواتيا يسجلان انبهارهما بالطبيعة الخلابة في السعودية والان مع التفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو لزوجين من كرواتيا وهما فى زيارة للمملكة العربية السعودية لقضاء شهر العسل، حيث تحدثا عن انبهارهما بالصحارى والجبال والطبيعة فى في مدينة العلا. وجاء فى مقطع الفيديو الذي نشره الزوج "اسمى دافور من كرواتيا، أنا كاتب ومصور وفنان، وهذا هو شهر عسلنا بدأنا الرحلة منذ ثلاثة أسابيع فى باريس ثم ذهبنا إلى عمان، والان اتينا للسعودية وبالأمس كنت اظن طوال اليوم أننى أحلم، كنت أقول لها هل أنا هل أنا بوعينا هل كل شى هنا حقيقى فعلا، ما رأيناه حتى الآن مذهل جدا، هذه الطبيعة جميلة نحن نحب الصحارى والطبيعة، وهذه من اجمل الصحارى التى رأيتها، بسبب هذه الطبيعة اشعر وكأننا على كوكب آخر، انها رائعة وجميلة".



كانت هذه تفاصيل خبر زوجان من كرواتيا يسجلان انبهارهما بالطبيعة الخلابة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.