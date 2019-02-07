شكرا لقرائتكم شهران مهلة لأصحاب الورش ومعارض السيارات بمكة للاننتقال إلى العكيشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

دعت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب ورش ومعارض السيارات بحي الكعكية وحي العابدية بمكة المكرمة لمراجعة الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة.

وقالت الأمانة إن ذلك يأتي تمهيداً لنقل الورش والمعارض إلى مدينة السيارات بالعكيشية والذي انتهى العمل في تنفيذها.

وأفادت أنه سيتم البدء في تشغيلها خلال شهرين من تاريخه علماً بأن الأمانة ستقوم بإغلاق مجمع ورش السيارات في الكعكية والعابدية بعد انتهاء هذه المهلة.

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