شكرا لقرائتكم قرقاش: قطر تعتقد أن المال بديل للدور الحقيقي المؤثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش أن أزمة الدوحة تكمن في أنها تعتقد أنها يمكن أن تكون ذات دور مؤثر باستخدام أموال الشعب القطري.
وقال قرقاش: من أعراض الأزمة والمتأزم الفجوة بين الخطاب والعمل، والاعتقاد أن المال بديل الدور الحقيقي المؤثر، والاعتماد على الإشاعة والتخريب، دور المتأزم وظيفي وهو مطيّة لأهداف غيره، منبوذ في محيطه وعاجز عن مراجعة نفسه. سرعان ما يكون المتأزم سجين ملف وحيد هو أزمته.
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