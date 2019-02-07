شكرا لقرائتكم بالأسماء.. ترقية 594 موظفاً وموظفة في جامعة الإمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وافق مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود، على ترقية 594 من موظفي وموظفات الجامعة للفترة الأولى لعام 1440هـ على مختلف المراتب من المرتبة العاشرة فما دون.

وثمن الدكتور آل محمود، ما تلقاه الجامعة من دعم وتوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها التي أنشئت من أجلها.

كما هنأ مدير الجامعة المكلف، من تمت ترقيتهم من الموظفين والموظفات، وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وبذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المنوطة بهم والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خدمة للدين ثم الوطن وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

وفيما يلي بيان بأسماء من تمت ترقيتهم:

المرقين للمرتبة العاشرة:

ابراهيم محمد ابراهيم البوعبيد

احمد حسين ابوطالب النعمان

احمد ناصر عبدالله الموينع

بندر عبدالرحمن محمد الجاسر

بندر فالح مقحم الدعجاني

جمال حمد حمدان الحمد

زامل عبدالله علي الزامل

سراج عمر يعقوب هوساوى

سليمان عبدالله ابراهيم الداود

شايع عبدالله شايع الدوسري

عادل علي عبدالله العقيفي

عبدالسلام محمد عبدالله البراك

عبدالله بن سعد بن محمد العبلان

عبدالله عامر براهيم القرينى

فاطمه عبدالله علي المحيسن

فهد محمد صالح الدبيخي

فواز عبدالرحمن عبداللطيف الحربي

فوزيه بنت محمد سليمان الخزيم

فيروز سند فريح الحربي

ماهر فهد عبدالرحمن محبوب

محمد ابراهيم عبدالله الحره

محمد الحسين محمد الشربي

مناهل حمد عبدالله الزنيدي

هاله عبدالرحمن عبدالله العفالق

وصل الله محمد سفير العتيبي

ياسر بن راشد بن محمد اليوسف

المرقين للمرتبة التاسعة:

اريج عبدالله عيسى الزير

العنود فهد سعد القحطاني

أمل محمد بن عبدالله الوهيبي

ايمان عثمان بن صالح الصوينع

بدر عبدالعزيز اسماعيل السيد

تركي عبدالله ابراهيم الصنيتان

تغريد محمد بن عبدالله الشعلان

جابر رجاء عطاءالله الحربي

جوزاء سويلم سليمان النمله

حنان سليمان علي المغيولي

زياد سليمان علي الدوسري

زياد عبدالله ناصر النويصر

سعد بن عبدالله بن محمد الدوسري

طلال محمد بن سعدان الخالدي

عبدالعزيز سعد ابراهيم السيف

عبدالله ابراهيم عبدالعزيز المنصور

عبدالله غشام راكان الحربي

عبدالله فراج بن علي السهلي

عبدالملك ابراهيم عبدالعزيز الثميرى

عزيزه يحيى احمد زكري

عطاف البراهيم عبدالحفيظ الجموعي

علي محمد عبدالله القحطاني

علي عبدالله علي أبوحيمد

عوض هويدي دغيم العنزي

غاده عبد الرحمن علي الرجيعي

فرحان حمد فرحان الشمري

ماجد محمد ابراهيم الشبانات

مازن محمد صالح المشيقح

محمد ذاكر عيسي عسيري

محمد سلامه محمد الشراري

محمد عبدالرحمن محمد العسعوس

محمد عمر محمد الدوسري

مها صالح بن عبدالله المهيني

نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق الدويش

نوره ناصر عبدالله الروقي

هند عبد الرحمن صالح الفرج

وفاء عبدالرحمن محمد الناصر

ياسر احمد حسن الزهراني

المرقين للمرتبة الثامنة:

ابراهيم عبدالله ابراهيم الدريويش

ابراهيم معتوق ناصر الصرنوخ

احمد عبدالله محمد الشهري

اريج ابراهيم عبدالله السماري

اريج عبدالله عبدالرحمن الباحوث

اسامه زيد عبدالعزيز الخرعان

أسماء عبدالرحمن سعد السالم

اسماء محمد فهد الدويخ

اسماء هندى بن محمد البقمي

الجوهره حمد عبدالرحمن بن زرعه

الجوهره عبدالعزيز عثمان الحميضي

العنود علي عبدالعزيز النشوان

اللولو حمد احمد العتيق

الهنوف فوزان عبدالله الفوزان

أمجد ناصر بن علي ال شيبان

امل ابراهيم سليمان الهذال

امل عبدالله محمد الشويعر

أنوار عبدالله سلطان الرويس

ايمان عبدالله عبدالعزيز الهاجري

ايمان عبدالله علي السديري

ايمان محمد بن سعيد المالكي

ايمان محمد عبدالرحمن الحضيف

بدر خالد عمر الفلاتى

بسمه عبدالله ابراهيم اللحيدان

بشرى صايل محمد العنزي

بهيه عبدالله سالم الحمود

بهيه عرار سويد زاعبي

تهاني راشد صالح الحاضر

جواهر سعد وحيد القاسم

جواهر عبدالله عبدالمحسن الماضي

حسن محسن مطلق المطيري

حصه ابراهيم بن ناصر المبارك

حكم سعود خليف العنزي

حمد حاوي احمد ضمد

حمد رشيد ابراهيم الرشيد

حمد محمد حمد عاتي

حنان عبدالكريم عبدالله بن زيد

خالد صالح عبدالله الخضيري

خالد بن فوزان بن ناصر الفايز

خالد صالح محمد بن عبدان

خالد عبدالرحمن عبدالله الشبل

خالد عبدالله علي الشهري

خلود صالح عبدالله الطاسان

خلود عثمان عبدالله الشائع

خلود علي محمد التركي

خلود مشرف فوزان المشرف

خنساء ثامر عبدالرحمن القديمي

دلال علي محمد العليان

دلال محمد عبدالعزيز القفاري

ربى صالح ابراهيم الحديثي

رزاح جبار فضاء السبيعي

ريم حمد عبدالرحمن الجمعه

ريم راشد بن ابراهيم الحميضي

ريم صالح سليمان الحديثي

ريم عبدالرحمن صالح العبيلان

ريم عبدالعزيز ناصر الرشيد

ريم مشنان بن سعود القباني

زينب علي عبدالعزيز العثمان

ساره خالد ابراهيم الفارس

ساره سعد بن مزعل العشري

ساره عبدالرحمن بن محمد آل سليمان

ساره عبدالعزيز علي الحكمي

ساره عجمي ورده العجمي

ساره ناصر معباد القحطاني

سامي ابراهيم عبدالله المحيذيف

سامي عبدالرحمن محمد الجريسان

سعد علي محمد القرني

سعود بن ناصر بن راشد الشعيل

سعيد داود سعيد المنصور

سعيد مساعد مسعود الرفاعي

سلمان سالم سليم المسعودي

سليمان ابراهيم عبدالله المليفي

سليمان حسين حسن الظلمي

سهام حمد محمد العيسى

شريفه عبدالعزيز عبدالرحمن ابن شريف

شيبان محمد عبدالله علي

صالح محمد حمود التويجري

صالحه عزيز عواد العنزي

صلاح حجي بن خليفه البراهيم

طرفه عبدالله سعد المغنم

عائشة محمد حجاج الثنيان

عائشه عبدالله علي العثمان

عائشه علي بن احمد الاسمري

عبدالرحمن سليمان محمد الربعي

عبدالعزيز سعود عبدالعزيز أبا الحسن

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بن عتيق

عبدالعزيز عوض البدراني الحربي

عبدالكريم بن عبدالعزيز بن ناصر المسلم

عبدالله حسين علي العنزي

عبدالله عبدالرحمن علي بن صليح

عبدالمحسن ابراهيم عبدالمحسن التركى

عبير فهد عبدالعزيز الغليقه

عبير يحيى ابراهيم اليحيا

عذاري عبدالله بن علي الحديثي

عزه محمد ربيع الغامدي

علي صقر ناحي العتيبي

علياء عبدالرحمن ابراهيم اليابس

علياء عبدالله حمد الصغير

عمر عبدالعزيز محمد الذواد

عمر محمد ابراهيم بن عجلان

عمر ناصر صالح السحيباني

عهود عبدالله حماد القديري

عهود ناصر علي عكراش

عيد عبدالله عيد البقمي

غاده زعال سعيد الخريصي

غاده عبدالعزيز عبدالله الجريس

فاطمه احمد عايض عسيري

فاطمه موسى احمد زكري

فلوه سليمان محمد الهاجري

فهد حسن محمد الدوسري

فهد محمد بن عبدالله ال عبود

ماجد عبدالله فهد الدوسري

ماجد عياد صلبي العنزي

متعب حسن عطيه الغامدي

محمد رجاء شبيب المطيرى

محمد بن تركي مبارك القحطاني

محمد بن عمر بن عوض المطيري

محمد سعد محمد الجليفي

محمد سيف محمد العجمي

محمد صالح ساعد الشريف

محمد علي احمد الشهري

محمد عيد مفرح العصيمي

مشاعل سليمان عبدالله السلامه

مضاوى عبدالله فهد الدوس

منال صالح محمد السلطان

منال محمد عبدالله اللميع

منتهى بطي صالح الهويمل

منى صالح إبراهيم اللحيدان

منى عبدالله سعود السند

منى علي محمد المقيطيب

منى محمد حجاج الثنيان

منيره احمد صالح النويران

منيره ابراهيم عبدالله اللحيدان

منيره محمد ناجي القحطاني

مها سليم احمد الرشيد

مها عبدالرحمن بن محمد العثمان

مها عبدالله مبارك المبيريك

موسى بن ابراهيم بن صالح الموسى

مي تركي بن محمد الفهيد

مي عبدالله برجس الحسن

مي عبدالله جابر المحمود

ميثاء علي صالح الدبيان

ميمونه عبدالله سالم الحمود

ناديه شليويح عبدالله الشمري

نايف أحمد حمد الدريويش

نجلاء ابراهيم محمد بن ناصر

ندى عبدالله خالد العايد

نهى عبدالله ابراهيم العبودي

نوال علي حسن الفتوح

نوره عامر عبدالرحمن العتيبي

نوره محمد مسفر البديع

نوف سلطان بن عبدالله السلطان

نوف سويلم سليمان النمله

هتون علي ابراهيم المغامس

هدى سليمان عبدالله الجريس

هناء صالح عبدالله الشماسي

هند عبدالعزيز عبدالله الحمود

هند علي عبدالله الشايع

هند محمد عبدالعزيز الناصر

هياء احمد عبدالله الغامدي

هيله عبدالله عبدالعزيز الحميده

وجدان حمد سليمان الدوهان

وفاء احمد احمد خضي

وفاء صالح منصور المنصور

وليد ناصر عبد الكريم العقل

يوسف مبارك رفاعي المطيري

المرقين للمرتبة السابعة:

ابتسام سليمان ابراهيم الهاجري

ابتسام محمد فوزان المشرف

ابتهال حمد عبدالعزيز العواد

ابراهيم محمد حسن العشير

أحلام عبدالله ابراهيم العجلان

أحمد سعيد فازع المطيري

احمد عبدالله احمد الزويد

اسماء عبدالرحمن علي السلطان

اسماء محمد عبدالله المقرن

أشواق علي بن مبارك الروكان

اماني عبدالرحمن علي السحيباني

أمجاد عمر بن ناصر الشلفان

أمل حمد علي الدخيل الله

أمل سعيد علي العسيري

امل عبدالله عثمان بن فهيد

أمل محمد سليمان الحميضي

آمنه صالح محمد الصبي

اميره عبدالعزيز محمد الشلهوب

اميره علي منصور السليمان

اميره يوسف علي اليوسف

انهار حمد ابراهيم العقيل

ايمان راشد عبدالله العون

ايمان صالح علي الحديثي

ايمان يحي محمد القاسم

ايمان يوسف عبدالكريم الشدوخي

بدر ناصر محمد العضيب

بدريه مرعي مريع القحطاني

بدور صالح عبدالله العقيلي

بدور ناصر باز الشريف

بسمه عبدالله حمد الكنهل

بسمه محمد عبدالله المشرف

بشائر عبدالحميد ابراهيم الفارس

بلقيس محمد عبدالعزيز المقبل

بيان ابراهيم عمر فنتوخ

تركي عبدالعزيز ابراهيم الريس

تغريد عبدالرحمن بن عبدالعزيز العلوش

تغريد عبدالله شباب العتيبي

تغريد عيد بن يوسف القبلان

تهاني علي بن عبدالله العيدي

تهاني محمد بن سليمان العجلان

تهاني محمد عبدالله الفدا

ثامر سليمان عبدالعزيز الطريقي

ثريا عبدالله مرضي الزهراني

ثرياء موسى عبدالرحمن الموسى

جواهر عبدالعزيز سعود الدغيثر

جواهر عبدالله ابراهيم الظفيري

جواهر علي ناصر الكثيري

حصه سليمان عبدالله التركي

حصه صالح عبدالله العبيد

حصه ناصر مبارك القحطاني

حليمه مفرح محمد عسيري

حنان محمد عبدالعزيز الورثان

خالد حمد عبدالله الشبل

خديجه موسى عبده العسيري

خلود زيد علي الحمندي

خلود عبدالعزيز عبدالله الريس

دانيه ابراهيم صالح المجادعه

دلال ناجي عبدالله هجرسي

ديمه محمد عبدالرحمن الراشد

رقيه سعيد بن يحيى الهجيني

روابي مدباس عبدالله البقمي

رويدا أحمد سليمان العامر

ريم عبدالرحمن نافل العنزي

ريم علي عبدالله الجربوع

ريم فهد محمد الناصر

ريما حسن محمد العجمي

زبيده علي عبدالله الزبن

زياد عبدالرحمن محمد الصرعاوي

سرى صالح محمد البراك

سرى عبدالله محمد المدلج

سعاد احمد عبدالله بن مفرج

سعاد محمد بن عبيد العنزي

سعود محمد عبدالرحمن النمشان

سلطانه عبدالله سعد السحيلي

سلطانه محمد فايز الشهري

سلمان شارع مسلم العتيبي

سماح صالح بن محمد الدهيمان

سوسن عقيل فرج الحربي

شذى علي سليمان الربيعان

شوق مفرح معجب العتيبي

شيخه عبدالله صالح النافع

صالح عوض رشيد الرويلي

عائشة محمد علي القبيسي

عائشه ضاوي ثواب العتيبي

عائشه مساعد سعد العصيمي

عاليه غازي فيصل العنزي

عاليه مساعد حمد السياري

عبدالرحمن راشد بن مزعل الحربي

عبدالعزيز محمد ماطر الحربي

عبدالله محمد عبدالله المجحد

عبدالله إبراهيم صالح العيدان

عبدالله بن خالد بن حمود العتيبي

عبدالله عبدالباقي احمد السيف

عبدالله عوض مرزوق العتيبي

عبدالمجيد احمد محمد الجنيدل

عبدالمجيد عبدالله عبدالرحمن الزبن

عبير احمد عبدالله السعيد

عبير على عبدالله المحمود

عزه عبدالله سند ال سند

عفاف عبدالرحمن عبدالله المديفر

عفيفه عواد بن حسين الظفيري

علويه يوسف محمد الكيكي

عليا سياف محمد القحطاني

عهود سعيد احمد زهراني

عهود سليمان سعد الفليح

عهود عبدالله علي بن زيد

عهود محمد عبداللطيف ابابطين

عواض احمد قاسم الاحمري

عيد عبيد عيد الحربي

غنام محمد عواد العنزي

فاتن ناصر سعد الزعاقي

فاطمة عبدالله عبداللطيف النعيم

فاطمه ابراهيم بن محمد الاصقه

فاطمه عبدالرحمن بن حمود الدويش

فاطمه محمد احمد عامري

فهاد بخيت ناصر الدوسري

فهد ابراهيم عبدالله بن مجلي

فهد عبدالعزيز احمد القرينيس

فهد عبدالعزيز بن سليمان السويلم

فهد عبيد صالح الشمري

فهد محمد حمد الركيان

فيحاء محمد حمدان العتيبي

فيصل حسن محمد العتيبي

فيصل متلع محمد العتيبي

لافي مسلم لافي الحويطي

لطيفه عبدالله صالح الفريان

لولوه عبدالعزيز حمد السبر

ليلى خلف سالم الحربي

ماجده عبدالله عبدالرحمن الباحوث

متعب عبدالله محمد الفوزان

محمد احمد بن محمد العنقري

محمد عبدالرحمن سعود الحمد

محمد يحيى موسى كاملي

مرام ابراهيم بن عبدالمحسن الطويل

مرام ابراهيم ناصر الدغيثر

مرام خالد فهد المحمود

مريم عثمان مجحود الشهري

مشاعل حمود علي اللحيدان

مشاعل يوسف علي اليوسف

مضاوي محمد حمدان العتيبي

مطلق عبدالله مطلق الشمري

منار صالح عبدالله العمرو

منار محمد عبدالكريم القبلان

منال طارق محمد القحطاني

منال عبدالعزيز صالح السلامه

منال محمد جابر المرى

منصور محمد عثمان الغامدي

منى ابراهيم محمد العوض

منى سعود مطني الرشيدي

منى صقر سعد الدميخ

منيرة عبدالعزيز سعد الراشد

منيره راشد سعد المشوح

منيره سعد ابراهيم مطيران

موضي عقيل فرج الحربي

مي سليمان محمد المسعود

مي ضاوي ثواب العتيبي

مي عبدالله عبدالعزيز الناصر

ميعاد ابراهيم عبدالله العايد

ناصر سعيد مفرح عسيري

نايف سعد عبدالرحمن الحمودي

نايف محمد بن ابراهيم ابونيان

نبيلة خالد رجاء المطيري

نجلاء عبدالله بن عبدالعزيز الهذال

نجود عبدالكريم بن عثمان الخراشي

ندى محمد سعود المبدل

نسرين عبدالرحمن عبدالعزيز السليمي

نسيم زيد بن علي التميمي

نوال ساير علي العنزي

نوال نايف مسهوج العمري

نور براك عبدالمحسن الحميد

نوره راشد بن سالم القريني

نوره سعد هلال المطيري

نوره صالح عثمان الهليل

نوره عبدالرحمن عبدالعزيز المجلي

نوره عبدالله بن حمد الكعيد

نوره علي ناصر الكثيري

نوره فهد عبدالله اليوسف

نوره محمد ابراهيم الشعيبي

نوره محمد عبدالرحمن العقيل

نوف أحمد عبدالعزيز الخثعمي

نوف عبدالرحمن محمد الخميس

نوف عثمان ابراهيم اليحيا

نوف محمد احمد المالكي

نيروز محمد حمود التويجري

هدى عبدالعزيز بن محمد الشثري

هديل احمد عبدالله الدهش

هديل عبدالعزيز على المسعود

هديل فهد عبدالعزيز العجيان

هلا ابراهيم سعد الوائلي

هلالة مفرس عواض العتيبي

هند زويد دغيلب العتيبي

هند سعد عبدالرحمن ابوحيمد

هيا فراج بن علي السهلي

هياء حمد محمد المغامس

هيفاء حمد محمد دوخي

هيفاء سليمان محمد العثمان

هيفاء عبدالعزيز بن سعيد الدمخ

وجدان محمد عبدالله القحطاني

وضحاء تركي جويعد العتيبي

وفاء سليمان محمد الفهيد

ياسر مشوح سليمان المشوح

يحيى احمد يحيى عطيف

يوسف محمد سليمان الجمهور

المرقين للمرتبة السادسة:

ابراهيم احمد بن علي ال حسن

ابراهيم حمد ناصر الوهيب

أبراهيم سليمان محمد الوليعي

ابراهيم عبدالله ابراهيم الغفيص

احسان عبدالعزيز محمد بن حسين

احمد حسن يحي عواف

احمد سعود عواض الشلوي

احمد علي محمد المرشد

احمد مهدي علي بدري

أنور تركي صالح العنزي

انور عبدالله محمد القرني

بتال راشد عبدالله الدوسري

بدر محمد سعيد القحطاني

بندر بن شباب بن رفاعي العتيبي

بندر علي احمد عقيلي

تركي جريس بن سعد الشمري

تركي كريم عطاء السبيله

حسن سهام عيسى الطميحي

حسين علي حسن حريصي

حصه سليمان سعد المسعري

خالد فواز حطاب الشمري

خالد محمد علي جليح

خليفه عوده خليفه العنزي

دلال عايض ناصر الدوسري

ساره سعيد فايز الدوسري

سالم عبدالهادي راشد الدوسري

سامي عبدالله بن علي عريشي

سعد عبدالله علي سران

سلطان بن مقبل بن حمود الخضيري

طالب متعب ملفي العتيبي

طلال خالد بن عبدالله الشعلان

عايض حضرم بن عايض آل مسعود

عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الشمسان

عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز الخضير

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله العويرضي

عبدالله علي محمد المعيقل

عبدالله مبارك فايز الدوسري

عبدالله مسعود سعد المطيري

عبدالله مهدي علي بدري

عبدالهادي ابراهيم بن محمد الدريبي

علي عبدالله عبدالله حشروف

علي عطيه محمد الزهرانى

عمار زيد عبدالعزيز الفهيد

عمر إبراهيم سريع العتيبي

عيظه سعيد ابن صالح الزهراني

غرسه بلغيث فايز آل موسى

فهد سعيد بن ذاكر الحربي

فهد شاهر شائع الشدادي الحربي

فهد مطلق سالم الحربي

فوزيه فهد بن سليمان البحيري

لاما يوسف سعد الدلقان

ماجد علي عبدالله الشمراني

ماجد غازي الهويل العتيبي

محسن سعود غنام الدوسري

محمد بن سعد بن عبدالعزيز العجيري

محمد صالح ابراهيم المجادعه

محمد عبدالله محمد المهناء

محمد علي يحي مباركي

محمد يوسف محمد القصيبي

مريم علي أحمد الحوشان

مشعل طامي دعلوج القحطاني

مشعل عبدالعزيز عبدالله الجريس

منذر عبدالرحمن سعيد نقلي

منيره فراج ماضي الدوسري

موسى احمد مريع نخيفي

نايف زايد منيع الله المطيري

نواف متعب بن خالد المطيري

نواف منور جطلي الحربي

نواف ناصر بن قرطان العنزي

نوره عواد عايد العنزي

نوره متعب بن تركي المطيري

نوره محمد عبدالرحمن بن دويسان

هاجر سعد عبدالله الشقير

هياء عبدالله سعد المغنم

وليد بن عبدالرحمن بن محمد الخميس

يحي حسن يحي عواف

يحي علي عبدالله المسرحي

المرقين للمرتبة الخامسة:

ابتسام عبدالعزيز عبيدالله السلامه

أحمد حمود شويمان العنزي

احمد عبدالعزيز احمد الحقباني

آروى راشد عبدالله بن منيف

افنان عبدالحميد عبدالعزيز الحمدان

العنود يوسف راشد بن كليب

بدر محمد سليمان الراجحي

بندر علي بن ضاوي آل عيد

تركي عبدالرحمن مستور البقيلي

جليله متعب مطني الرشيدي

جوزاء مبارك حمد القحطاني

حسن علي محسن عطيف

حصه مفلح فرج الحربي

حمزه علي أحمد شامي

حمود صالح حمود الشايع

خالد عبدالعزيز احمد العمار

خالد عياد طلق العتيبي

خضر عيسى سعيد العيسى

رحاب راشد عبدالله الروضان

رحاب محمد صالح الطريفي

رناء حمد ابراهيم بن عيد

زيد عيسى علي شعيب

سالم سليم سالم العميري

سامي اسعد سلمان الودعاني

سحر حابس علي الحربي

سعد محمد سعد السليم

سلطان بن محمد بن علي النتيفي

سلطان علي عبده شتيفي

سلطان يحيى محمد عسيري

سليمان سعد سليمان الدايل

صالح سليمان صالح الدريويش

عايد فهد مفرح العنزي

عبدالرحمن محمد عبدالعزيز الحسيني

عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز آل الشيخ

عبدالرحمن رواف مهيزع العنزي

عبدالرحمن سعد عثمان الهليل

عبدالرحمن عبدالكريم عبدالرحمن الحنطي

عبدالعزيز احمد عبدالكريم المسعود

عبدالعزيز جميل فويران العتيبي

عبدالعزيز عبدالرحمن ابراهيم المعيوف

عبدالكريم عبدالرحمن عبدالكريم الدريويش

عبدالله علي عبدالله السمنان

عبدالله راشد مزعل الحربي

عبدالله رشيد نويفع العتيبي

عبدالله محمد ماطر الحربي

عبدالمجيد محمد بن حمد الجمعان

علي عبدالله علي المزيني

علي ناصر علي بن محيسن

عمر محمد عبدالعزيز اليوسف

عيسى سنيان سالم العنزي

عيسى مهل عقلاء العنزي

فارس صالح محمد الفرج

فايز سعود عبدالله السبيعي

فايز صالح فهد الحربي

فهد زيد بن فهد البدوخي

في شبل فهد الشبل

فيصل فريح سمير الحربي

لؤي عبدالله بن ناصر الزاحم

متعب عبدالله محمد السبيعي

متعب علي مساوي دوشي

محمد زيد محمد السبر

محمد سعود محمد السهلي

محمد صالح مقبل الحربي

محمد مانع ملفي العنزي

مساعد خالد محمد الحماد

مشاعل حسن محمد عسيري

مشاعل سعد بن سليم السليمان

مصعب عمير معجب الروقي العتيبي

معاذ راشد محمد بن مبرد

ممدوح عادي عوض الحربي

منار راشد سعد المشوح

منيره محمد صالح الخزيم

مي سعود حمد الدريويش

نجلاء سلطان عبدالله الراشد

نوره بندر هزاع القحطاني

هشام بن محمد بن عبدالعزيز الفواز

هناء صالح علي الخريجي

هنادي وليد أحمد خوجه

يوسف حسن بن حسين مجرشي

يوسف عبدالله محمد القاسم

يوسف فرج الله عوض الله المطيري

المرقين للمرتبة الرابعة:

متعب مهدي فهاد ال مطره

المرقين للمرتبة الثالثة:

احمد محيميد بن نجر العصيمي

محمد بنيان جمعان العصيمي



مختارات وفاة مدير الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال



قضية فتاة السامر.. إسدال الستار على الجريمة المروعة بتنفيذ حكم الشرع مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.