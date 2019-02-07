شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مركبة تعمد قائدها الهرب وصدم دورية أمنية في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سيطر رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، على مركبة لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وصدم مركبة أمنية في إحدى النقاط التي تم إنشاؤها لإيقافه.

وكان مركز العمليات الموحدة (911) قد تلقى بلاغاً عن طريق دوريات الأمن في العاصمة المقدسة، حول الاشتباه في مركبة نقل بداخلها عده أشخاص لم يستجب قائدها لنداءات التوقف، ليتم تمرير البلاغ إلى قوة أمن الطرق الخاصة في منطقة مكة عبر مركز الضبط الأمني في الكعكية، والتي تولت تجهيز نقطة أمنية على طريق الساحل بهدف إيقاف السيارة ومن بداخلها، إلا أن قائد المركبة تعمد تجاوز النقطة الأمنية وصدم إحدى الدوريات مُحدثاً أضراراً بها قبل الهرب من الموقع.

ونجح العمل الأمني للقوة الخاصة في أمن الطرق في تتبع المركبة باستخدام الطلقات التحذيرية بعد أن واصل قائدها الهرب رافضاً التوقف، ليتم استخدام القوة الجبرية والسيطرة على المركبة وضبط من بداخلها، حيث اتضح أن عددهم 3 أشخاص، وعُثر بداخلها على زجاجة عرق و28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم الأشخاص وما بحوزتهم للجهات الاختصاص.