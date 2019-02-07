شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير مكة: استمرار إزالة عقارات النكاسة دون معوقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أكدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه نظراً لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عقار في منطقة النكاسة العشوائية بمكة المكرمة لم تستطع آليات الشركة المطورة إزالته، فإن المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، يؤكد أنه تمت إزالة هذا العقار ولَم يصادف الشركة المطورة أي معوق كما ذُكر، حيث تباشر عمليات الإزالة على عدة مراحل.

وأبان المتحدث الرسمي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، وجاري العمل حالياً في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المُعد للمشروع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت ادعاءات عن مبنى وسط أحد الأحياء السكنية، مدعية خروج نار من المبنى وعدم قدرة معدات الشركة على إزالته، وهذا ما نفته الهيئة.