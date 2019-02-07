شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يجري 4 عمليات قلب مفتوح و13 عملية قسطرة بالمكلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

أجرى الفريق التطوعي الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء)، 4 عمليات قلب مفتوح و13 عمليات قسطرة علاجية، في اليوم الخامس من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.

وأوضح الدكتور جميل عبدالعزيز العطاء أحد الأطباء المتطوعين أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المملكة في تقديم الخدمات الطبية لليمنيين، موضحًا أنه جرى اختيار أصعب الحالات، كما أن عمليات القلب المفتوح تُعد من أندر عمليات القلب، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على جهودهما المبذولة في خدمة الإنسانية.

يذكر أنه بلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم 19 عملية قلب مفتوح و 51 عملية قسطرة علاجية.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م لدعم البرامج التطوعية النوعية.