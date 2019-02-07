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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يستعرض العلاقات الأخوية مع السفير البحريني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه اليوم (الخميس)، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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