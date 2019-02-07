، الشباب يلتقي بالطفل فازع ... والبلطان يوجه بضمه  لمكافآت الفريق المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان بالطفل فازع المطيري، الذي ظهر في إحدى القنوات التلفزيونية "صدى الملاعب" وعبر عن انتمائه لنادي الشباب.

ووجه البلطان بإدراج الطفل ضمن مكافآت الفريق المالية، كذلك أعلن عن عدد من المكافآت المقدمة من شركاء النادي؛ منها مبلغ خمسة آلاف ريال من شركة "بصمة"، وإقامة مجانية لمدة أسبوع في أحد فنادق "بودل"، كذلك قسيمة شراء مجانية من متجر النادي "X-Tep"، بالإضافة إلى عدد من الهدايا العينية الأخرى.

وأكد رئيس الشباب أن هذا التكريم يأتي تجسيداً للدور الاجتماعي الذي يقوم به نادي الشباب، وأن هذه الحالة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة.

والتقى الطفل فازع بنجوم الفريق الأول لكرة القدم الذين احتفوا به ولعبوا معه الكرة، قبل أن يلتقط معهم عدداً من الصور التذكارية.