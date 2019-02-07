، السودان.. مسيرات احتجاجية دعمًا لموقوفي المظاهرات ،

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شاركت جموع من السودانيين، اليوم (الخميس)، في مسيرات في وسط الخرطوم؛ دعمًا للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، على ما أفاد شهود عيان.
ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، أن المتظاهرين عادوا لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم، الذي ميّز الاحتجاجات: "حرية سلام عدالة".
وأوضح الشهود أنّ قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار "البشير" أنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، قد أثارا الغضب في صفوف الشباب، الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.
وذكر نشطاء أنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين، يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالبًا ما يُتّهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي".
السودان.. مسيرات احتجاجية دعمًا لموقوفي المظاهراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
شاركت جموع من السودانيين، اليوم (الخميس)، في مسيرات في وسط الخرطوم؛ دعمًا للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، على ما أفاد شهود عيان.
ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، أن المتظاهرين عادوا لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم، الذي ميّز الاحتجاجات: "حرية سلام عدالة".
وأوضح الشهود أنّ قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار "البشير" أنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، قد أثارا الغضب في صفوف الشباب، الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.
وذكر نشطاء أنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين، يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالبًا ما يُتّهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي".
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
06:28 PM
قوات مكافحة الشغب واجهتها بالغاز المسيل
شاركت جموع من السودانيين، اليوم (الخميس)، في مسيرات في وسط الخرطوم؛ دعمًا للمتظاهرين الموقوفين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، على ما أفاد شهود عيان.
ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان، أن المتظاهرين عادوا لمنطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم، الذي ميّز الاحتجاجات: "حرية سلام عدالة".
وأوضح الشهود أنّ قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع.
وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار "البشير" أنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، قد أثارا الغضب في صفوف الشباب، الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي عن السلطة.
وذكر نشطاء أنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين، يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالبًا ما يُتّهمن بـ"ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي".
، السودان.. مسيرات احتجاجية دعمًا لموقوفي المظاهرات ،
المصدر : الخليج 365
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