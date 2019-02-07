، "عمل" مكة تعقد اللقاء الثاني لتوطين الشركات العاملة بمطار جدة ،

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عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بمقر فرع الوزارة؛ اللقاء الثاني للشركات المشغلة والعاملة بمطار الملك عبد العزيز بجدة، ومدراء الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية، والغرفة التجارية والصناعية بجدة، ولجنة التوطين بمحافظة جدة. جاء ذلك بحضور مدير التوطين المناطقي بالوزارة سعد الغامدي.
ورحب مدير عام فرع الوزارة عبد الله آل طاوي، في بداية اللقاء، بالحضور، شاكرًا لهم تلبية الدعوة.
وقال: إن التوطين ضرورة ملحة، وأهم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وأوضح أن الأهداف التي تدعم ذلك لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل، وتكوين رؤية مشتركة ومشرقة لمستقبل أفضل لهذا الكيان العظيم وأبنائه، وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الركائز ومعروفة الأهداف.
وأضاف: نسعى متكاتفين لأن يكون لهذا اللقاء مخرجات إيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشهدت الورشة عدة مداخلات وتفاعلاً كبيرًا من مدراء الشركات والموارد البشرية.
"عمل" مكة تعقد اللقاء الثاني لتوطين الشركات العاملة بمطار جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بمقر فرع الوزارة؛ اللقاء الثاني للشركات المشغلة والعاملة بمطار الملك عبد العزيز بجدة، ومدراء الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية، والغرفة التجارية والصناعية بجدة، ولجنة التوطين بمحافظة جدة. جاء ذلك بحضور مدير التوطين المناطقي بالوزارة سعد الغامدي.
ورحب مدير عام فرع الوزارة عبد الله آل طاوي، في بداية اللقاء، بالحضور، شاكرًا لهم تلبية الدعوة.
وقال: إن التوطين ضرورة ملحة، وأهم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وأوضح أن الأهداف التي تدعم ذلك لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل، وتكوين رؤية مشتركة ومشرقة لمستقبل أفضل لهذا الكيان العظيم وأبنائه، وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الركائز ومعروفة الأهداف.
وأضاف: نسعى متكاتفين لأن يكون لهذا اللقاء مخرجات إيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشهدت الورشة عدة مداخلات وتفاعلاً كبيرًا من مدراء الشركات والموارد البشرية.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
06:02 PM
"آل طاوي" قال إنه أهم الخطط الاستراتيجية للوزارة
عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، بمقر فرع الوزارة؛ اللقاء الثاني للشركات المشغلة والعاملة بمطار الملك عبد العزيز بجدة، ومدراء الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية، والغرفة التجارية والصناعية بجدة، ولجنة التوطين بمحافظة جدة. جاء ذلك بحضور مدير التوطين المناطقي بالوزارة سعد الغامدي.
ورحب مدير عام فرع الوزارة عبد الله آل طاوي، في بداية اللقاء، بالحضور، شاكرًا لهم تلبية الدعوة.
وقال: إن التوطين ضرورة ملحة، وأهم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها.
وأوضح أن الأهداف التي تدعم ذلك لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل، وتكوين رؤية مشتركة ومشرقة لمستقبل أفضل لهذا الكيان العظيم وأبنائه، وفق خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الركائز ومعروفة الأهداف.
وأضاف: نسعى متكاتفين لأن يكون لهذا اللقاء مخرجات إيجابية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشهدت الورشة عدة مداخلات وتفاعلاً كبيرًا من مدراء الشركات والموارد البشرية.
، "عمل" مكة تعقد اللقاء الثاني لتوطين الشركات العاملة بمطار جدة ،
المصدر : الخليج 365
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