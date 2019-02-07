، أمير القصيم يوجه بإنشاء 3 وحدات لقياس الأداء بالإمارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترتبط بنائبه "فهد بن تركي" وبإشراف "الوزان"

وجه أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل، بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة، تتضمن: وحدة البرامج والمبادرات، ومتابعة الإجراءات، وقياس الأداء والتقويم، لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة، وربطها بنائب أمير المنطقة الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي.

وتحت إشراف وكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، بالإضافة إلى ربط إدارة شؤون اللجان، بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان الإمارة.

ويأتي توجيه أمير القصيم بإنشاء الوحدات المتخصصة إلى التركيز والاهتمام المتواصل، وبشكل مكثف على متابعة العمل وتقويم كفاءة الأداء بديوان إمارة المنطقة وفي جميع محافظاتها ومراكزها، ورفع كفاءة متابعة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة والإدارات المختصة بديوان الإمارة، وتعزيز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بالقصيم وبشكل مستمر.

وستساهم الوحدات المنشأة بتحديد نقاط القوة والضعف في العمل، والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء، ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل، الذي تقدمة إمارة منطقة القصيم وعبر شبابها وفتياتها في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تساهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل.

وإنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة للمواطنين والمواطنات كافة، تماشيًا مع ما تشهده الإمارة من نقلات متسارعة وتطوير في أجهزتها الإدارية وكفاءاتها، لمواكبة متطلبات المرحلة، ورفع كفاءة الأداء، وتفعيل هيكلها التنظيمي، واستثمار الطاقات البشرية على الوجه الأمثل؛ لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين والمواطنات.