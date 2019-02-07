تقرير / شبكة جسور وأنفاق بطول 27 ألف متر تفك الاختناقات المرورية في جدة

جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسإعداد: عبدالمعطي السلمي تصوير : أسامة فايزتنتشر في محافظة جدة غرب المملكة شبكة من الطرق والجسور الحديثة التي تنهض بانسيابية الحركة في عروس البحر الأحمر، منها مشروع جسر تقاطع شارع صاري الذي يدخل مع طريق الملك فهد " دوار الفلك " بطول 950 م, من بين مجموع أطوال الجسور والأنفاق التي شكلت ما يقارب من 29 مشروعاً نفذتها أمانة جدة في زمن قياسي خلال السنوات الماضية بالمدينة, بلغت 27.449 ألف متر طولي من أجل فك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية .وأوضحت أمانة محافظة جدة أن مدة تنفيذ المشروع البالغ عرضه "25"م ثمانية عشر شهرا تفصل بين كل مسار في كل اتجاه من الشرق إلى الغرب مسافة عشرة أمتار, مشترطة على المقاول المحافظة على مجسم " الفلك " القائم، ونقل موقعه الحالي إلى الجهة الشرقية الجنوبية، بمحاذاة الجسر الجديد , بقيمة أجمالية قدرت بـ 92.767.500 مليون ريال.وكانت الأمانة جدة قد شرعت في تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز " التحلية " مع طريق المدينة المنورة , يتضمن مسارين في كل اتجاه ( شرق – غرب ) بطول 650م , وعرض 25م , بتكلفة إجمالية بلغت 240.393.735 مليون ريال في مدة لا تتجاوز 30 شهرًا من تاريخ استلام الموقع أواخر شهر ديسمبر الماضي من أجل استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب , وتقليل مراحل الإشارة المرورية إلى مرحلتين , بجانب تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي , ما يهدف إلى تقليل زمن الانتظار تحت جسر طريق المدينة.وأسهمت خطة الأمانة التي بدأتها عام 2011م في تحسين التقاطعات المرورية والارتقاء بشبكة الطرق، إلى جانب رفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع، عبر إنشاء الجسور والأنفاق، بدءاً بالتقاطعات على المحاور الرئيسية التي شملت ثمانية محاور، بلغت تكاليفها الاجمالية ما يقارب من ثلاث مليار ريال (2.958.769.782 ) مليار ريال .وشمل محور طريق الملك عبدالعزيز تنفيذ مشروع تقاطع الملك مع طريق الملك عبدالله , بطول 910م , وعرض 35م , بقيمة إجمالية بلغت 127.030.363 مليون ريال , بجانب تنفيذ مشروع تقاطع طريق الملك مع شارعي فلسطين والحمراء , بطول 1670م , وعرض 30 م , بقيمة اجمالية بلغت 355.878.805 مليون ريال , وتنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق الملك مع شارع إسماعيل أبو داوود , بلغ طول الجسر 790م , وعرض 9 أمتار , بقيمة إجمالية بلغت 31.697.728 مليون ريال , بالإضافة إلى إعادة تأهيل مشروع نفق السلام , عام 2016 , بلغ طول المشروع 950م , وعرض 32 م ,بقيمة اجمالية بلغت 24.999.800 مليون ريال.وتضمن محور طريق الملك فهد في الاتجاهين الجنوب إلى الشمال, تنفيذ مشروع يتقاطع مع شارع حراء ( ميدان الجواد الأبيض ), بطول 1230م , وعرض 28 م , بقيمة اجمالية بلغت 122.391.699مليون ريال , بالإضافة إلى تنفيذ جسر يتقاطع مع شارع قريش , بطول 700م , وعرض 22م , بقيمة 18.397.467 مليون ريال , إلى جانب تنفيذ جسر يتقاطع مع شارع المعهد الصناعي , بطول 940 م , وعرض 28م , بقيمة اجمالية بلغت 96.474.706 مليون ريال , وتنفيذ جسر يتقاطع مع شارع الروضة ( دوار الدراجة ) بطول 583م وعرض الجسر 35م , بقيمة اجمالية بلغت 82.645.351 مليون ريال , إلى جانب تنفيذ مشروع نفق يتقاطع مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ( التحلية ) بقيمة 98 مليون ريال , وبطول 690م , وعرض النفق 35 م , كما شملت أعمال محور طريق الملك فهد توسعة الجسر المتقاطع مع شارع فلسطين , بطول 640م , وعرض 35 م , بقيمة بلغت4.984.980 مليون ريال .// يتبع //17:54ت م0209

تقرير / شبكة جسور وأنفاق بطول 27 ألف متر تفك الاختناقات المرورية في جدة / إضافة أولى واخيرة

وشملت المشروعات التي تم تنفيذها على محور طريق الأمير ماجد تنفيذ جسر يتقاطع مع شارع حراء بطول 1090م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 108.447.468 مليون ريال , إلى جانب تنفيذ جسر يتقاطع م شارع بن باز بطول 615م , وعرض 25م , بتكلفة اجمالية بلغت 46.954.066 مليون ريال , وتنفيذ جسر يتقاطع مع شارع صاري بطول 875م , وعرض 32م , بقيمة اجمالية بلغت 78.981.340 مليون ريال , إضافة إلى تنفيذ نفق يتقاطع مع شارع الروضة بطول 810م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 103.430.568 مليون ريال , وتنفيذ جسر ونفق يتقاطع مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز " التحلية " بطول 830م , وعرض 30م , وبقيمة اجمالية بلغت 148.899.054 مليون ريال , وتنفيذ جسر يتقاطع مع شارع غرناطة , بطول 575م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 21.800.000 مليون ريال , إلى جانب تنفيذ جسر ونفق يتقاطع مع شارع فلسطين , بطول 826 م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 140.105.608 مليون ريال , وتنفيذ جسر يتقاطع مع شارع بني مالك , بطول 545م , وعرض 32م , بقيمة اجمالية بلغت 91.710.885.28 مليون ريال , وتنفيذ نفق يتقاطع مع شارعي عبدالله السليمان وباخشب , بطول 1030م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 119.032.718 مليون ريال , بالإضافة إلى تنفيذ نفق وجسر يتقاطع مع طريق مكة القديم , بطول 880م , وعرض 25م , بقيمة اجمالية بلغت 197.500.000 مليون ريال .

كما شملت المشروعات التي تم تنفيذها على محور طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ( التحلية ) تنفيذ جسر يتقاطع مع شارع أم القرى , بطول 710م , وعرض 24م , بقيمة اجمالية بلغت 25.129.031.69 مليون ريال , وتنفيذ جسر يتقاطع مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز , بطول 720م , وعرض 24م , بقيمة اجمالية بلغت 19.301.102 مليون ريال , وإنشاء نفق يتقاطع مع شارع المكرونة , بطول 710م , وعرض 25م , بقيمة اجمالية بلغت 74.224.412 مليون ريال , فيما يجري حاليا تنفيذ نفق يتقاطع مع طريق المدينة , بطول 650م , وعرض 25م , بقيمة اجمالية بلغت 240.393.735 مليون ريال .

وتضمنت المشروعات التي نفذت على محور طريق المدينة، إنشاء جسر يتقاطع مع شارع حليمة السعدية، بطول 1160م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 48.274.783 مليون ريال , إلى جانب تنفيذ جسر يتقاطع مع شارع الأمل , بطول 1350م , وعرض 30م , بقيمة اجمالية بلغت 103.729.099 مليون ريال , وتنفيذ نفق يتقاطع مع شارع صاري , بطول 820م , وعرض 25م , بقيمة اجمالية بلغت 104.359.926.75 مليون ريال، وتنفيذ جسر على محور شارع المكرونة , يتقاطع مع شارع حراء , بطول 670م , وعرض 22م , بقيمة اجمالية بلغت 18مليون ريال , فيما تضمن تنفيذ جسر على محور شارع فلسطين يتقاطع مع شارع الأمير متعب وشارع دلة , بطول 2050م , وعرض 25م , بقيمة اجمالية بلغت 179.568.547مليون ريال , وشملت مشاريع محور شارع صاري , إنشاء جسر يتقاطع مع طريق الأمير سلطان , بطول 870م , وعرض 17م , بقيمة اجمالية بلغت 33.659.031 مليون ريال , إلى جانب إنشاء جسر يتقاطع مع طريق الملك فهد " الستين " اجراءاته تحت التسليم , بطول 950, وعرض 25م , بقيمة اجمالية قدرت بـ 92.767.500 مليون ريال.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن تنفيذ تلك المشاريع يهدف إلى تحرير الحركة المرورية، من أجل رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات، إلى جانب الحد من الاختناقات المرورية، تحقيقاً لعنصر السلامة المرورية لمستخدمي الطرق.

// انتهى//

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