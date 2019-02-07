السعودية اليوم / "القدس" ندوة في مهرجان التعاون الإسلامي

جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأكد المشاركون في ندوة "القدس"، أهمية القضية الفلسطينية، إذ يجب أن تبقى حاضرة في كل محفل، وأن تظل القضية الإسلامية الرئيسة، مُحذرين في الوقت ذاته من التهاون في نسيان قضية البلدة القديمة التي أصبح الاحتلال يروج للعالم روايته المزعومة.وقال رئيس قسم الخرائط بالقدس الدكتور خليل تفكجي، في ندوة خاصة عن القدس على هامش المهرجان الأول الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة "إن القدس تاريخ عتيد وليس بلدة فقط فهي أرض الديانات المختلفة وفيها مآثر الأنبياء، وما يجري اليوم من صراع جغرافي أصبح مع الأسف في خواتيم أموره لصالح الطرف الآخر".وأضاف: "لكن مع هذا كله سيبقى الأمل موجودًا إلى النهاية، وأن تبقى القدس عربية دائمًا، وهناك لعبة الجغرافيا والتقسيمات التي يتقنها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، ورواية الحوض المقدس والحرب من أجل كتابة البلدة القديمة باسم الكيان".وأوضح الأكاديمي الفلسطيني، أنه عندما رُسمت الحدود للبلدة القديمة أصبح الإسرائيليون يستعرضون في كل شيء بالحديث عن الأغلبية والأقلية وأصبحت هناك دول تتبع لإسرائيل، على رغم أن الأمم المتحدة تعد القدس لها وضعية خاصة، لكنهم يروجون لغير ذلك، مشيرًا إلى كيفية تطور الوضع في زيادة المستعمرات والمستوطنات للاحتلال الإسرائيلي.ودعا تفكجي، إلى وجود رؤية شاملة وكاملة للاحتلال يدافع عنها حتى أصبحت رواية عالمية يصدقها البعض في المجتمعات الأخرى، وأصبح الفلسطيني مقيم في أرضه، وإسرائيل سنت الأنظمة والتشريعات كلها وخالفتها من أجلها، وممارسة الظلم والعدوان على الفلسطينين، مستعرضًا أساليب السيطرة وجدار الفصل العنصري والمضايقات على الهوية وتوسيع مشروع الاستيطان ومنها مستوطنة راموت.وحذر رئيس قسم الخرائط بالقدس، من خطورة نسيان القضية قائلًا:" أخشى أن نبكي يومًا على القدس كما بكينا على الأندلس، ولابد اليوم من وضع إستراتيجية عربية شاملة إسلامية لمواجهة مشروعات الاحتلال والتأكيد على عربية القدس في كل مكان"، وأن إسرائيل استخدمت الدين لصالح سياستها، وروجت للروايات والخزعبلات حتى تخلط الدين بمشروعها السياسي، وتكسب أتباعًا لها، إذ أنه مع كل أسف أصبح الآن نحو ٨٧% من اليهود يسيطرون تمامًا على البلدة القديمة".وشرح تفكجي، الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون يوميًا، من سحب الهويات والطرد من البلدة في حال كسب جنسية أخرى، وتصنيف الفلسطينيين أصحاب الحق بمقيمن دائمين وليسوا مواطنين، وهناك نحو ٧٠ ألف هوية فلسطينية مسحوبة مؤخراً.وفي ذات الشأن, قدّم مدير التعليم في القدس الدكتور نجيح بكيرات في الورقة الثانية خلال الندوة، تحدث خلالها بوجوب المحافظة على القدس، مشيرًا إلى وجود تناقص كبير في أعداد الطلبة الفلسطينين في القدس خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أن البيئة أصبحت طاردة لهم، مؤكدًا أن الاحتلال نجح في تزييف الواقع وتشويه الحقيقة، وأصبحت قصتهم في القدس مثل الحلم وبعدها فكرة ثم دراسة حتى أصبحت الآن مشروعًا يطبق على الأرض، وأصبحت القضية تأخذ منحى عالميًا وواقعًا جديدًا، لافتاً إلى أن هناك صراع وجودي على القدس، وسيبقى الفلسطينون دائمًا حاملين راية الصمود حتى عودة ديارهم.// انتهى //17:42ت م0203