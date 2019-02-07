السعودية اليوم / الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يعقد اجماعًا استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

عقدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, اجتماعًا للجنة الفورية, برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية العميد علي بن عبدالرحمن المطيري, بحضور مندوبي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتدابير الدفاع, بمقر غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة, وذلك وفقًا لما نبهت إليه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المهام والمسؤوليات للجهات المعنية, والإمكانيات والاستعدادات والتهيؤ لتنفيذ خطة الأمطار والسيول والحالات الطارئة, والتأكيد على تواجد أعضاء اللجنة على مدار الساعة وفق ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, كما ناقشت اللجان الفرعية للدفاع المدني بمحافظات منطقة المدينة المنورة التدابير اللازمة.

// انتهى //

17:36ت م

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المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعقدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم, اجتماعًا للجنة الفورية, برئاسة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية العميد علي بن عبدالرحمن المطيري, بحضور مندوبي الجهات الحكومية والخاصة المعنية بتدابير الدفاع, بمقر غرفة عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة, وذلك وفقًا لما نبهت إليه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة المهام والمسؤوليات للجهات المعنية, والإمكانيات والاستعدادات والتهيؤ لتنفيذ خطة الأمطار والسيول والحالات الطارئة, والتأكيد على تواجد أعضاء اللجنة على مدار الساعة وفق ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, كما ناقشت اللجان الفرعية للدفاع المدني بمحافظات منطقة المدينة المنورة التدابير اللازمة.// انتهى //17:36ت م0201

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