السعودية اليوم/ جامعة شقراء تستضيف ملتقى عمداء القبول والتسجيل الثالث والعشرون للجامعات السعودية



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء أمس، ملتقى عمداء القبول والتسجيل الثالث والعشرون للجامعات

وألقى معالي مدير جامعة شقراء كلمة قدم فيها الشكر والثناء لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير

وعبر معالي مدير جامعة شقراء عن أهمية دور عمادة القبول والتسجيل في الجامعات وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها؛ حيث تعتبر العمود الفقري للجامعات وبوابة للطلاب والطالبات للحياة الجامعية، وحث معاليه الجميع مراقبة الله في العمل وتطبيق المعايير واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل في الجامعات السعودية من أجل إعطاء المتقدمين الفرص المتكافئة، ولتحقيق مبدأ النزاهة، ووضع الطالب والطالبة في التخصص المناسب؛ لتحقيق مخرجات ذات جودة وكفاءة عالية.

وفي نهاية الكلمة أكد معاليه على أهمية استخدام تقنية المعلومات المتقدمة لتسهيل إجراءات القبول والتسجيل واغتنام هذا الملتقى لتبادل الخبرات بين الجامعات، كما أكد على ضرورة شفافية الطرح في جلسات النقاش والسعي نحو تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى وتأطير الأواصر ورفع مستوى التواصل بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات، لتحقيق أعلى مستوى من النجاح المتبادل واستثمار الجهود والممارسات العملية في مجال القبول والتسجيل.

بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى وجلسات النقاش، وقد تناولت عدداً من المواضيع التي تخص إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات السعودية، حيث افتتحت الجلسة الأولى من أعمال الملتقى وأدار الجلسة وكيل وزارة التعليم للتطوير والتخطيط سعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري، و تحدث فيها سعادة الدكتور عبدالرحمن العنقري من وزارة التعليم عن أهم المنجزات الجديدة في خدمة (مقبول)، ومن ثم تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل من جامعة الطائف سعادة الدكتور وصل الله السواط عن تجربة جامعة الطائف في الإرشاد الأكاديمي.

بعد ذلك عقدت جلسة النقاش الثانية وترأس الجلسة نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم سعادة الدكتور عبدالله بن علي القاطعي ، وتحدث فيها عميد عمادة القبول في جامعة حائل سعادة الدكتور الأدهم اللويش عن ما حققته جامعة حائل من تجربة نظام تراسل، وفي ختام الجلسة تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد سعادة الدكتور عبدالمحسن القرني عن خدمات القبول الالكترونية لتحقيق رؤية عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد.

ومن ثم عقدت جلسة النقاش الثالثة وقد ترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سعد اليحيى عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء، وقد تحدث فيها المشرف على وكالة التطوير والتخطيط في وزارة التعليم سعادة الدكتور عبدالرحمن العنقري عن أهداف وآلية عمل خدمة (تحويل)، وبعد ذلك تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل سعادة الدكتور محمد الفريدان عن خدمة إعطاء فرصة إضافية للطلاب المتعثرين.

بعد ذلك عقدت الجلسة الرابعة وقد أدار الجلسة عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود سعادة الدكتور باسل السدحان ، وتحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة تبوك الدكتور زيد بصفر عن التحول الالكتروني للقواعد التنفيذية لمواد لائحة الدراسة والاختبارات، ومن ثم تحدث وكيل عمادة القبول لشؤون التسجيل في جامعة القصيم سعادة الدكتور عبدالرحمن أبوالحاج عن النظرة العامة لأتمتة حذف وإضافة المواد، والمكافآت، والإنذار الثالث بشكل تفاعلي.

بعد ذلك عقدت الجلسة الختامية من أعمال الملتقى برئاسة أمين اللجنة وعميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة المجمعة سعادة الدكتور سعود المقحم ، وفتح النقاش العام لجميع عمداء القبول والتسجيل وتحدثوا فيه عن أبرز المشاكل والعوائق التي تواجه عمادة القبول والتسجيل وتبادلوا الخبرات العملية في حل هذه المشكلات، وفي نهاية النقاش اتخذت العديد من التوصيات.

ويعد ملتقى عمداء القبول والتسجيل في الجامعات السعودية من أهم الملتقيات بين الجامعات السعودية والذي يهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات والخبرات والتجارب في عملية القبول والتسجيل للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية كما يسعى إلى تنسيق الجهود ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين وللتأكيد على أهمية أن تكون كافة الإجراءات المتخذة في عملية القبول والتسجيل وفق الأنظمة واللوائح وتجويد الإجراءات المتبعة في القبول والتسجيل، كما يهدف هذا الملتقى لتحقيق التقدم لمنظومة الجامعات السعودية والرقي بمخرجاتها وممارسة العصف الذهني لعمداء القبول والتسجيل للخروج بأفضل التوصيات القابلة لتطوير عمادة القبول والتسجيل خاصة والجامعات السعودية عامةً, والسعي نحو خطط الجامعات الاستراتيجية وتحقيق رؤية وخطط الوطن المستقبلية ومن ضمنها روية المملكة 2030.

//انتهى//

17:34ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء أمس، ملتقى عمداء القبول والتسجيل الثالث والعشرون للجامعات السعودية ، بحضور معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم آل سرور الأسمري ووكيل وزارة التعليم للتطوير والتخطيط سعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري، و نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم سعادة الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، ووكلاء جامعة شقراء وعمداء القبول والتسجيل في الجامعات السعودية.وألقى معالي مدير جامعة شقراء كلمة قدم فيها الشكر والثناء لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- على ما توليه من دعم سخي معهود لا محدود لطلاب العلم والتعليم العام والجامعي بجميع مراحله، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد آل الشيخ وسعادة نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي على جهودهم الملموسة وعملهم الدؤوب والسعي للرقي بالجامعات السعودية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لكي يصبح التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة في العالم. وقال: إننا نلمس ونستشعر الجهد الذي تقوم به وزارة التعليم للسعي لتطوير مخرجات الجامعات والاهتمام بشباب الوطن والعمل على خلق بيئة تعليمية للطلاب والطالبات وتهيئهم للإبداع والتفوق في مجالاتهم وتخصصاتهم الدراسية.وعبر معالي مدير جامعة شقراء عن أهمية دور عمادة القبول والتسجيل في الجامعات وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها؛ حيث تعتبر العمود الفقري للجامعات وبوابة للطلاب والطالبات للحياة الجامعية، وحث معاليه الجميع مراقبة الله في العمل وتطبيق المعايير واللوائح الخاصة بالقبول والتسجيل في الجامعات السعودية من أجل إعطاء المتقدمين الفرص المتكافئة، ولتحقيق مبدأ النزاهة، ووضع الطالب والطالبة في التخصص المناسب؛ لتحقيق مخرجات ذات جودة وكفاءة عالية.وفي نهاية الكلمة أكد معاليه على أهمية استخدام تقنية المعلومات المتقدمة لتسهيل إجراءات القبول والتسجيل واغتنام هذا الملتقى لتبادل الخبرات بين الجامعات، كما أكد على ضرورة شفافية الطرح في جلسات النقاش والسعي نحو تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملتقى وتأطير الأواصر ورفع مستوى التواصل بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات، لتحقيق أعلى مستوى من النجاح المتبادل واستثمار الجهود والممارسات العملية في مجال القبول والتسجيل.بعد ذلك بدأت أعمال الملتقى وجلسات النقاش، وقد تناولت عدداً من المواضيع التي تخص إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات السعودية، حيث افتتحت الجلسة الأولى من أعمال الملتقى وأدار الجلسة وكيل وزارة التعليم للتطوير والتخطيط سعادة الدكتور نياف بن رشيد الجابري، و تحدث فيها سعادة الدكتور عبدالرحمن العنقري من وزارة التعليم عن أهم المنجزات الجديدة في خدمة (مقبول)، ومن ثم تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل من جامعة الطائف سعادة الدكتور وصل الله السواط عن تجربة جامعة الطائف في الإرشاد الأكاديمي.بعد ذلك عقدت جلسة النقاش الثانية وترأس الجلسة نائب رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم سعادة الدكتور عبدالله بن علي القاطعي ، وتحدث فيها عميد عمادة القبول في جامعة حائل سعادة الدكتور الأدهم اللويش عن ما حققته جامعة حائل من تجربة نظام تراسل، وفي ختام الجلسة تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد سعادة الدكتور عبدالمحسن القرني عن خدمات القبول الالكترونية لتحقيق رؤية عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد.ومن ثم عقدت جلسة النقاش الثالثة وقد ترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سعد اليحيى عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء، وقد تحدث فيها المشرف على وكالة التطوير والتخطيط في وزارة التعليم سعادة الدكتور عبدالرحمن العنقري عن أهداف وآلية عمل خدمة (تحويل)، وبعد ذلك تحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل سعادة الدكتور محمد الفريدان عن خدمة إعطاء فرصة إضافية للطلاب المتعثرين.بعد ذلك عقدت الجلسة الرابعة وقد أدار الجلسة عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود سعادة الدكتور باسل السدحان ، وتحدث عميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة تبوك الدكتور زيد بصفر عن التحول الالكتروني للقواعد التنفيذية لمواد لائحة الدراسة والاختبارات، ومن ثم تحدث وكيل عمادة القبول لشؤون التسجيل في جامعة القصيم سعادة الدكتور عبدالرحمن أبوالحاج عن النظرة العامة لأتمتة حذف وإضافة المواد، والمكافآت، والإنذار الثالث بشكل تفاعلي.بعد ذلك عقدت الجلسة الختامية من أعمال الملتقى برئاسة أمين اللجنة وعميد عمادة القبول والتسجيل في جامعة المجمعة سعادة الدكتور سعود المقحم ، وفتح النقاش العام لجميع عمداء القبول والتسجيل وتحدثوا فيه عن أبرز المشاكل والعوائق التي تواجه عمادة القبول والتسجيل وتبادلوا الخبرات العملية في حل هذه المشكلات، وفي نهاية النقاش اتخذت العديد من التوصيات.ويعد ملتقى عمداء القبول والتسجيل في الجامعات السعودية من أهم الملتقيات بين الجامعات السعودية والذي يهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات والخبرات والتجارب في عملية القبول والتسجيل للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية كما يسعى إلى تنسيق الجهود ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المستفيدين وللتأكيد على أهمية أن تكون كافة الإجراءات المتخذة في عملية القبول والتسجيل وفق الأنظمة واللوائح وتجويد الإجراءات المتبعة في القبول والتسجيل، كما يهدف هذا الملتقى لتحقيق التقدم لمنظومة الجامعات السعودية والرقي بمخرجاتها وممارسة العصف الذهني لعمداء القبول والتسجيل للخروج بأفضل التوصيات القابلة لتطوير عمادة القبول والتسجيل خاصة والجامعات السعودية عامةً, والسعي نحو خطط الجامعات الاستراتيجية وتحقيق رؤية وخطط الوطن المستقبلية ومن ضمنها روية المملكة 2030.//انتهى//17:34ت م0200

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