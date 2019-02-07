السعودية اليوم / زيارة كشافة تعليم وادي الدواسر للمعرض البيئي بالمحافظة



وادي الدواسر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نظمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم, زيارة إلى معرض البيئة المقام في مدارس الفانوس العالمية بالمحافظة ، ضمن مناشط كشافة الإدارة وتفعيلها للمرحلة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية

وتجول الكشافة خلال الزيارة بالمعرض الذي يتضمن مجموعة من المواضيع البيئية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع كالاحتباس الحراري، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والأمن الغذائي، والمباني الخضراء، والزراعة العضوية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن الإدارة وضعت جدولاً زمنياً يرتب زيارة الوحدات الكشفية بمدارس المحافظة للمعرض من أجل رفع مستوى الوعي البيئي لديهم ونشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة البيئة بين أفراد الكشافة للحفاظ على البيئة وإكسابهم المعرفة بالمفاهيم البيئية وإعدادهم للتفاعل مع عناصر البيئة المختلفة بما ينمي معنى التعايش في ظل الحفاظ على الطبيعة.

// انتهى //

17:28ت م

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وادي الدواسر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر اليوم, زيارة إلى معرض البيئة المقام في مدارس الفانوس العالمية بالمحافظة ، ضمن مناشط كشافة الإدارة وتفعيلها للمرحلة الحادية عشرة من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية تحت شعار " بيئتي مسؤوليتي".وتجول الكشافة خلال الزيارة بالمعرض الذي يتضمن مجموعة من المواضيع البيئية التي تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع كالاحتباس الحراري، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والأمن الغذائي، والمباني الخضراء، والزراعة العضوية.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله آل غانم ، أن الإدارة وضعت جدولاً زمنياً يرتب زيارة الوحدات الكشفية بمدارس المحافظة للمعرض من أجل رفع مستوى الوعي البيئي لديهم ونشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة البيئة بين أفراد الكشافة للحفاظ على البيئة وإكسابهم المعرفة بالمفاهيم البيئية وإعدادهم للتفاعل مع عناصر البيئة المختلفة بما ينمي معنى التعايش في ظل الحفاظ على الطبيعة.// انتهى //17:28ت م0195

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