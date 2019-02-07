السعودية اليوم / لجنة قياس رضا المستفيدين في المنطقة الشرقية تلتقي مسؤولي المنافذ الحدودية بالمنطقة

الدمام 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية اليوم, ورشة عمل لقياس رضا المستفيدين من خدمات المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية، بحضور مسؤولي المنافذ الحدودية في منفذ مطار الملك فهد الدولي، وجسر الملك فهد، ومنفذ الرقعي، ومنفذ البطحاء، وذلك في مقر فرع معهد الإدارة العامة بالدمام.وأكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، حرص المشروع على لعب دور الشريك الإستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، من خلال ما يقدمه من أعمال لقياس رضا المستفيدين وتقديم الدعم الاستشاري لتلك الجهات.ولفت سموه الانتباه إلى أهمية تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطوير منظومتها، الأمر الذي يعد من أولويات القيادة الرشيدة, في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030م، وهي ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه نائب رئيس المشروع, في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة، وفقًا لمعايير علمية دقيقة تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، إضافة إلى تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.من جهته, أبان مساعد المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، أن الورشة تناولت حزمة من المحاور في مقدمتها: تسليط الضوء على أهداف المشروع المرسومة والإنجازات التي تحققت، والوقوف على وضع أسئلة استبانة القياس ومناقشتها والاتفاق عليها بما يتناسب والخدمات المقدمة، استعراض خطة المسح الميداني للخدمات المقدمة بالمنافذ الحدودية، وصولًا إلى وضع فرص التحسين بما يحقق الأهداف المنشودة.// انتهى //17:28ت م0194