السعودية اليوم / الرئيس العراقي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني



بغداد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي يزور العراق حاليًا.

وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي بأن البحث تناول خلال المقابلة العلاقات الثنائية, وتطورات الأوضاع العربية والدولية, والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد صالح "بحسب البيان" بالاتفاقيات التي وقعتها حكومتا البلدين في الآونة الأخيرة والتي تخص قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات, مؤكدًا أنها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بدأ أمس زيارة رسمية للعراق تستمر يومين على رأس وفد برلماني رفيع.

// انتهى //

17:18ت م

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بغداد 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد اليوم رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي يزور العراق حاليًا.وأفاد بيان صحفي رئاسي عراقي بأن البحث تناول خلال المقابلة العلاقات الثنائية, وتطورات الأوضاع العربية والدولية, والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشاد صالح "بحسب البيان" بالاتفاقيات التي وقعتها حكومتا البلدين في الآونة الأخيرة والتي تخص قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات, مؤكدًا أنها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه.وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بدأ أمس زيارة رسمية للعراق تستمر يومين على رأس وفد برلماني رفيع.// انتهى //17:18ت م0187

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