السعودية اليوم / جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات "ميدلاب ٢٠١٩"



بريدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

فازت جامعة القصيم ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بنصف الجوائز التي يقدمها معرض دبي الدولي للمختبرات الطبية "ميدلاب ٢٠١٩"، الذي أقيم في مركز دبي للتجارة العالمي لمدة أربعة أيام في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير 2019م.

وحصل الأستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية الدكتور خالد بن صالح اللميلم على جائزة المركز الأول كأفضل ملصق علمي، كما حصل على جائزة بزيارة مدفوعة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بسنغافورة لعام ٢٠٢٠، في حين حصلت طالبة المختبرات الطبية هديل بنت عبدالعزيز الرشيدي على جائزة المركز الرابع للملصقات العلمية وجائزة بزيارة مدفوعة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بدبي لعام ٢٠٢٠.

وجاء هذا الإنجاز بعد مرور الأبحاث المشاركة بعدة مراحل من التصفيات وسط منافسة كبيرة من المشاركين من جميع دول العالم، ترشح بعدها ١٩ ملصقاً علمياً فقط للمرحلة الأخيرة كان من ضمنهم مشاركين من المملكة العربية

ويُعد معرض "ميدلاب" من أكبر المعارض الدولية للمختبرات الطبية، كما يقام سنوياً منذ أكثر من ١٥ سنة ويعرض أحدث التقنيات في مجال المختبرات الطبية والعلمية والبحثية, بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف قارات العالم، حيث شارك في المعرض هذه السنة ٦٧٨ معرضاً من ٤٦ دولة، كما عرضت أكبر الشركات المتخصصة المختبرات والأبحاث آخر مستجداتها.

وقدر عدد الحضور في المعرض ٢٥ ألف شخص، وصاحبه ١١ ورشة عمل متخصصة في إبراز آخر المستجدات في مجال المختبرات الطبية.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم الدكتور محمد السهلي أن هذا الإنجاز يؤكد تميز جامعة القصيم على جميع الأصعدة، وكذلك جودة مخرجاتها التعليمية، حيث حققت الجامعة إنجازات عديدة في المحافل المحلية والدولية التي شاركت بها، كما أن طلاب الجامعة من مختلف الكليات معهود عنهم هذا التميز .

وأشار إلى أن الكلية شاركت بثلاثة ملصقات علمية في المؤتمر وجميعها تأهلت للمرحلة الأخيرة، وتوجت بالفوز بجائزتين من أصل أربع جوائز، حيث تُعد الأبحاث المشاركة من قبل الكلية بالمؤتمر نتائج لمشروعات بحثية تجرى في الكلية، ويقوم بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس، مؤكداً أن الكلية تحرص دوما على تحقيق رسالتها المنبثقة من رسالة الجامعة بالتميز العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.

// انتهى //

17:12ت م

0183



بريدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسفازت جامعة القصيم ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بنصف الجوائز التي يقدمها معرض دبي الدولي للمختبرات الطبية "ميدلاب ٢٠١٩"، الذي أقيم في مركز دبي للتجارة العالمي لمدة أربعة أيام في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير 2019م.وحصل الأستاذ المساعد بقسم المختبرات الطبية الدكتور خالد بن صالح اللميلم على جائزة المركز الأول كأفضل ملصق علمي، كما حصل على جائزة بزيارة مدفوعة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بسنغافورة لعام ٢٠٢٠، في حين حصلت طالبة المختبرات الطبية هديل بنت عبدالعزيز الرشيدي على جائزة المركز الرابع للملصقات العلمية وجائزة بزيارة مدفوعة التكاليف لمعرض المختبرات الطبية بدبي لعام ٢٠٢٠.وجاء هذا الإنجاز بعد مرور الأبحاث المشاركة بعدة مراحل من التصفيات وسط منافسة كبيرة من المشاركين من جميع دول العالم، ترشح بعدها ١٩ ملصقاً علمياً فقط للمرحلة الأخيرة كان من ضمنهم مشاركين من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان ومصر وباكستان والهند والبرازيل وإيطاليا، وقامت لجنة التحكيم بالاستماع للمشاركين ومناقشتهم في أبحاثهم على مدى يومين من أيام المعرض، وكان لكلية العلوم الطبية ممثلة بقسم المختبرات الطبية مشاركة متميزة بثلاثة أبحاث علمية في هذا المعرض.ويُعد معرض "ميدلاب" من أكبر المعارض الدولية للمختبرات الطبية، كما يقام سنوياً منذ أكثر من ١٥ سنة ويعرض أحدث التقنيات في مجال المختبرات الطبية والعلمية والبحثية, بمشاركة عدد كبير من الدول من مختلف قارات العالم، حيث شارك في المعرض هذه السنة ٦٧٨ معرضاً من ٤٦ دولة، كما عرضت أكبر الشركات المتخصصة المختبرات والأبحاث آخر مستجداتها.وقدر عدد الحضور في المعرض ٢٥ ألف شخص، وصاحبه ١١ ورشة عمل متخصصة في إبراز آخر المستجدات في مجال المختبرات الطبية.وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم الدكتور محمد السهلي أن هذا الإنجاز يؤكد تميز جامعة القصيم على جميع الأصعدة، وكذلك جودة مخرجاتها التعليمية، حيث حققت الجامعة إنجازات عديدة في المحافل المحلية والدولية التي شاركت بها، كما أن طلاب الجامعة من مختلف الكليات معهود عنهم هذا التميز .وأشار إلى أن الكلية شاركت بثلاثة ملصقات علمية في المؤتمر وجميعها تأهلت للمرحلة الأخيرة، وتوجت بالفوز بجائزتين من أصل أربع جوائز، حيث تُعد الأبحاث المشاركة من قبل الكلية بالمؤتمر نتائج لمشروعات بحثية تجرى في الكلية، ويقوم بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس، مؤكداً أن الكلية تحرص دوما على تحقيق رسالتها المنبثقة من رسالة الجامعة بالتميز العلمي والبحثي وخدمة المجتمع.// انتهى //17:12ت م0183

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة القصيم تفوز بنصف جوائز معرض دبي الدولي للمختبرات "ميدلاب ٢٠١٩" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.