انت الان تتابع تفاصيل خبر 235 سعودياً يفضحون أمانة جدّة: باعتنا سمكاً في بحر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 05:25 مساءً - خرج مواطنون سعوديون عن صمتهم؛ بعد أن رفضت أمانة جدّة الامتناع عن إفراغ صكوك 122 قطعة أرض باعتها لـ235 مواطناً، قبل نحو عام ونصف، في مزاد علني بقيمة 90 مليون ريال (23 مليون دولار أمريكي).

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، الخميس، أنها طلبت من المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، التعليق على الأمر، فردّ بالقول: "تم رفع معاملتهم للوزارة وبانتظار الرد"، وهو ما اعتبروه ردّاً صادماً.

وأعرب أصحاب الأراضي "المعطّلة" عن تخوفهم من ابتلاعهم "طُعم" المزاد الذي أقامته الأمانة، بعد استلامها شيكات مصدَّقة، ثم امتنعت عن تسليمهم الأراضي، وأوقفت إفراغ صكوكها، في عملية شبهوها بـ"بيع السمك في البحر".

ونقلت الصحيفة عن أحد المتضررين قوله: "بعد 33 عاماً من الكد والجهد في العمل (..) ذهبت للبحث عن موقع سكن للعائلة، فسمعت عن المزاد الذي ستقيمه أمانة جدة على مخطط السعيد".

وأضاف: "لم أكن الوحيد المتضرر، فهناك 235 مواطناً معي، فقد تحولت لحظات المباركة إلى مواساة بسبب مماطلة الأمانة في الإفراغ أو إعادة الأموال".

يُذكر أن أمانة جدة أقامت مزاداً علنياً على مخطط السعيد، قبل عام ونصف، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وعلى موقع مميز شمالي جدة، بمساحة 4 ملايين متر مربع.

وشمل المزاد 122 قطعة أرض، بإشراف رئيس طائفة العقار، واشتُرط للتقديم على المزاد توقيع شيك مصدق باسم أمانة محافظة جدة بـ100 ألف ريال (26 ألف دولار).