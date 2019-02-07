شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية أسبوع ماطرة تنتظر المملكة والان مع التفاصيل
وبحسب كادر التنبؤآت الجوية في مركز طقس العرب الإقلمي فيُتوقع أن تكون الهطولات المطرية على النحو التالي:
ليلة الخميس/الجُمعة ونهار يوم الجُمعة:
تواصل السُحب الماطرة تأثيرها بمشيئة الله على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك ليلة الخميس/الجمعة، وتتساقط الأمطار بمشيئة الله على بداء والمنجور واملج، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة ومصحوبة بالبرق والرعد ونشاط للرياح السطحية، كما ويستمر تأثر الجوف بالتقلبات الجوية والسُحب الماطرة، بحيث تشمل الأمطار بمشيئة الله كل من سكاكا والشقيق وأصفان، كما تطال بعض الزخات الماطرة عرعر في الحدود الشمالية "الطقس غداً"
ومع ساعات فجر يوم الجُمعة يبدأ تأثير السُحب الماطرة على ينبع، على شكل امطار رعدية متوسطة الى غزيرة الشدة، وتندفع السُحب أكثر مع ساعات النهار نحو الجنوب لتؤثر على أجزاء من المدينة المنورة وحائل إضافة إلى بعض مناطق الحدود الشمالية، يُتوقع ان تكون هذه الامطار بمشيئة الله متفاوتة الشدة وصحوبة بالبرق والرعد
ليلة الجُمعة/السبت ونهار السبت
تتحرك السُحب الركامية الرعدية نحو منطقة القصيم لتؤثر عليها بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة بمشيئة الله، ومع ساعات الفجر تضعف فرص الأمطار بمشيئة الله في مختلف المناطق، باستثناء حفر الباطن التي ستتعرض بمشيئة الله مع ساعات صباح السبت لتساقط للامطار الخفيفة والمُتوسطة، كما وتتهيا الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على أجزاء من منطقة الرياض.
ويُنوه كادر التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي إلى إلى ضررورة عدم المُخاطرة بقطع مجاري الأودية والسيول خلال تساقط الأمطار.
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